Киев, Одесса, Харьков и Днепр попали в рейтинг городов с самыми большими пробками в мире

Киев поднялся с 12-го на 7-ое место в мире в рейтинге городов с самыми большими задержками времени для автомобильного трафика в 2020 году.

Об этом говорится в рейтинге компании TomTom, которая занимается навигацией и цифровым картографированием.

Средний показатель задержки в столице Украины составляет 51%. Это означает, что 30-минутная поездка автомобилем на пустых дорогах превращается в 45-минутную поездку при загруженных дорогах.

Кроме того, в Киеве только 48 дней в году наблюдался низкий трафик - это худший показатель среди топ-10 участников рейтинга.

На первом месте в рейтинге находится Москва - 54% задержки, второй - индийский Мумбай (53%), третья - столица Колумбии Богота (53%).

Всего в топ-30 попали четыре украинских города - Одесса оказалась на 11 месте, Харьков - на 13 месте, Днепр - на 22 месте.

Сервис TomTom мониторит задержки трафика в 416 городах 57 стран мира.

Рекомендуем почитать: "Власти дали сигнал покупать автомобили". Почему в Киев вернулись пробки и как решить проблему

Пригород наступает на Киев. Как решить транспортную проблему городов-спутников

Экономическая правда