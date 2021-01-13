Осталось 2 попытки: программист из США забыл пароль от кошелька с биткоинами на 220 млн долларов

Программист из Сан-Франциско (США) Стефан Томас забыл пароль от защищенного внешнего жесткого диска, на котором хранятся ключи от электронного кошелька с 7 тысячами биткоинов - сейчас они стоят более 220 млн долларов.

Об этом пишет New York Times.

Отмечается, что у Томаса осталось две попытки, чтобы вспомнить пароль.

"Томас много лет назад потерял листок с паролем от жесткого диска IronKey. Диск позволяет сделать только 10 попыток входа: после этого он перезаписывает данные, и информация становится недоступной навсегда. Сейчас Томас ввел уже восемь вариантов паролей - все они оказались неверными", - говорится в статье.

"Я просто лежал в кровати и думал об этом. Тогда я шел к компьютеру с каким-то новым вариантом, и это не срабатывало, и я снова был в отчаянии", - рассказал он.

Как пишет издание, потеря ключей от электронных кошельков с биткоинамы - довольно распространенное явление. По данным криптовалютной компании Chainalysis, из имеющихся 18,5 млн биткойнов примерно 20 процентов - так или иначе потерянные их владельцами.

В то же время компания Wallet Recovery Services, которая помогает найти потерянные цифровые ключи, сообщила NYT, что получала за последний месяц количество соответствующих заявок выросло втрое.

Напомним:

Forbes опубликовал топ-6 инвесторов в биткоины, которые больше всех заработали на резком росте криптовалюты в конце 2020 года - рейтинг возглавили братья Уинклвоссы, чьи криптовалютные активы оценили по 1,4 млрд долларов.

Стоимость биткоина упала до уровня 34-35 тысяч долларов после роста на 37% по результатам прошлой недели (тогда курс биткоина приближался к рекордным 42 тысячам долларов).

Криптовалюта Bitcoin вечером 7 января достигла очередного рекорда в 40 324 доллара, эксперты объясняют это попытками инвесторов компенсировать влияние инфляции, слабым долларом и большим количеством расчетов.

Стратеги JPMorgan Chase во главе с Николаосом Панигирцоглу прогнозируют, что в долгосрочной перспективе стоимость биткоина может достичь 146 тысяч долларов.

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Экономическая правда