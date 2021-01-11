Шмыгаль рассказал о подходах для снижения тарифов на газ для населения

Премьер Денис Шмыгаль заявил, что во время совещания с руководством Минэнерго, НАК "Нафтогаз", НКРЭКУ, Оператором ГТС и представителями Офиса президента разработали два подхода, которые "позволят существенно снизить тарифы на газ для населения".

Об этом он написал в Telegram.

"Первый подход - это формирование тарифов на газ по формуле" цена на европейских хабах "минус" транспортировка газа в Украину", который предлагает Министерство энергетики", - пояснил глава правительства.

По его словам, также предлагается временно ограничить маржу для газопоставщиков.

"Ожидаемый результат: существенное снижение тарифов и нивелирование попыток спекулянтов сохранить сверхприбыль в условиях формирования новых европейских правил", - пояснил Шмыгаль.

"Второй подход, который предлагает государственная компания "Нафтогаз", - это усиление конкуренции на рынке путем обязательной публикации всеми газоснабжающими компаниями своего годового тарифа на газ, как это уже делает "Нафтогаз".

Кроме того, предлагается, чтобы газоснабжающие компании начали активно конкурировать за базу потребителей, что приведет к снижению тарифов в рамках открытых торгов. Ожидаемый результат: усиление конкуренции и, как следствие, существенное уменьшение платежек для украинцев", - добавил он.

Шмыгаль также отметил, что по результатам совещания с ответственными ведомствами "сформировали механизм, который позволит снизить цену на транспортировку газа".

"НКРЭКУ (Нацкомиссия по тарифам - ред.) срочно начинает тщательную проверку всех газопоставщиков, которые на сегодня имеют самые высокие тарифы на эту услугу", - подчеркнул премьер.

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Напомним:

Президент Владимир Зеленский поставил Кабмину задача срочно решить вопрос с тарифами на газ для населения, заявив, что "мы не можем позволить рост цены для наших граждан".

Министерство энергетики рассматривает варианты изменения механизма формирования цены на природный газ для бытовых потребителей.

С 1 января в Украине выросли тарифы на тепло и электроэнергию. Также в 2021 году украинцы будут платить больше не только за газ как товар, но и за его доставку.

10 января в ряде регионов Украины прошли акции протеста против повышения коммунальных тарифов, они продолжились и 11 января. Протестуют, в частности, в Харьковской, Полтавской, Николаевской и Черновицкой областях.

Экономическая правда