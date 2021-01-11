Зеленский о тарифах на газ: Мы не можем позволить рост цены для украинцев

Президент Владимир Зеленский поставил Кабмину задача срочно решить вопрос с тарифами на газ для населения, заявив, что "мы не можем позволить рост цены для наших граждан".

Об этом он сказал во время энергетического совещания по вопросу с тарифами на газ для населения, передает Офис президента.

Отмечается, что в совещании приняли участие премьер-министр Денис Шмыгаль, вр.и.о. министра энергетики Юрий Витренко, министр финансов Сергей Марченко, министр социальной политики Марина Лазебная, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак и его заместители.

"Тарифы на газ для населения должны быть справедливыми. Цена на газ растет на рынке из-за погодных условий и других причин, которые сложились в Европе, и мы не можем позволить рост цены для наших граждан", - подчеркнул Зеленский.

На совещании сообщили, что Кабмин "готовит системные решения по выстраиванию баланса на энергетическом рынке".

"Юрий Витренко представил предварительный план по существенному снижению тарифов на газ и установления цены, которая была бы справедливой с точки зрения потребителя.

Решения, которые обсуждались на энергетическом совещании, предусматривают также сохранение макрофинансовой стабильности, развитие честной конкуренции на рынке и помогут избежать финансового дисбаланса", - говорится в сообщении.

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Напомним:

Министерство энергетики рассматривает варианты изменения механизма формирования цены на природный газ для бытовых потребителей.

С 1 января в Украине выросли тарифы на тепло и электроэнергию. Также в 2021 году украинцы будут платить больше не только за газ как товар, но и за его доставку.

10 января в ряде регионов Украины прошли акции протеста против повышения коммунальных тарифов, они продолжились и 11 января. Протестуют, в частности, в Харьковской, Полтавской, Николаевской и Черновицкой областях.

Экономическая правда