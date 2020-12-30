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Ціна на газ у Європі підвищилася до максимуму за 2 роки

Середа, 30 грудня 2020, 16:50
 

Спотова ціна газу в Європі за один торговельний день додала відразу 9%, вийшовши на новий максимум за останні майже два роки.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Ціна газу на голландському хабі TTF (контракт "на добу вперед") з постачанням у середу зросла до 221 долар за тисячу кубометрів після минулого піку в 212 доларів із постачанням у вівторок.

Це максимальне значення за останні 23 місяці - із 30 січня 2019 року.

Надходження газу до трубопровідної мережі Європи через термінали СПГ у грудні 2020 рік знижується проти грудня 2019 року на 42%. Це найбільш різке падіння за весь рік (в жовтні постачання знизилися на 30%, в листопаді - на 39%).

Європа активно витрачає запаси газу з підземних сховищ. Відбори грудня 2020 року майже вдвічі перевищують рівень вилучень аналогічного періоду минулого року. Наразі рівень заповнювання ПСГ Європи досяг 75,53%, що на 2,87 процентного пункту перевищує середній показник за попередні п'ять сезонів (72,66%). 

При цьому на початок сезону відбору цей розрив становив 6,75 пункту, на початок листопада - 4,91 пункту, на початок грудня - 4,59 процентного пункту.

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