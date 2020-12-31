Президент заверил, что цены госкомпании на газ будут самыми низкими на рынке

Президент Владимир Зеленский сказал, что НАК "Нафтогаз Украины" будет сохранять низкие цены на рынке газа и напомнил о возможности выбрать любого поставщика газа дистанционно.

Об этом он заявил во время рабочей поездки, сообщает пресс-служба президента.

Зеленский напомнил, что с августа заработал рынок газа для населения, поэтому украинцы могут самостоятельно выбирать поставщика с лучшими для них условиями.

По словам президента, он обсудил с председателем правления НАК "Нафтогаз Украины" Андреем Коболев вопрос цен для населения. Сейчас на рынке для населения оперирует более 50 компаний.

Зеленский утверждает, что цены частных поставщиков кое-где на 30-40% выше цены НАК: "В зависимости от поставщика и региона, цены на газ отличаются существенно. Например, цена на газ на январь 2021 от ГК "Нафтогаз Украины" составляет 7,22 грн / куб. м с НДС, тогда как цена областных газсбытов в среднем равен 9,9 грн / куб. м с НДС ".

"Нафтогаз" будет предлагать самые цены на рынке. И будет бороться за уменьшение цены, несмотря на рынок. У нас COVID-19, и людям надо помогать", - добавил он.

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Сменить поставщика газа: как меняется процедура с 1 июля

Напомним:

30 декабря спотовая цена газа в Европе за один торговый день добавила сразу 9%, выйдя на новый максимум за последние почти два года.

Экономическая правда