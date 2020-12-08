Новости 8 декабря: главе Фонда госимущества снова предлагали взятку, Wizz Air возобновляет десятки рейсов
О взятке главе Фонда госимущества. НАБУ и САП уличили в предложении и предоставлении неправомерной выгоды глве Фонда госимущества Дмитрию Сенниченко экс-чиновника "Николаевоблэнерго".
О бюджете. Верховная Рада на заседании 15 декабря планирует рассмотреть законопроект о бюджете на 2021 год во втором чтении.
О Wizz Air. Лоукост-авиаперевозчик Wizz Air объявил о возобновлении ряда рейсов из и в украинские города - в частности, в декабре компания возобновляет перелеты из Киева, Львова и Харькова в 19 городов 10 стран мира.
О МАУ. Авиакомпания "МАУ", одним из бенефициаров которой является Игорь Коломойский, обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой поручить Кабмину "немедленно" разработать программу действий по предоставлению возвратной финансовой помощи.
О Tesla. Стоимость акции Tesla превысила отметку в 600 долларов, автопроизводитель попал в список компаний, капитализация которых превышает 600 млрд долларов.
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"Минус" 100 миллиардов в бюджете. Сможет ли Кабмин закрыть все расходы
Прекращение сотрудничества с международными кредиторами не позволяет правительству профинансировать все запланированные расходы. Сколько средств не хватает и что будет дальше: пессимистичный и оптимистичный сценарии. (укр)
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