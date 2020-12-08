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Tesla стала шестой компанией в мире с капитализацией в 600 миллиардов долларов

Вторник, 8 декабря 2020, 15:25
 

Стоимость акции Tesla превысила отметку в 600 долларов, автопроизводитель попал в список компаний, капитализация которых превышает 600 млрд долларов.

Об этом сообщает Nasdaq.

Отмечается, что акции в понедельник выросли на 7,1% до 641 долларов - акции растут 9 дней подряд. Капитализация компании выросла на 100 млрд долларов только за 9 торговых дней.

В то же время рыночная стоимость второй самой дорогой автомобильной компании - Toyota - составляет 215 млрд долларов.

Сообщается, что за год акции Tesla выросли на более чем 600% - автопроизводитель попал в список компаний, капитализация которых превышает 600 млрд долларов.

Ранее в этот перечень входили только 5 компаний: Amazon, Facebook, Apple, Alphabet (владелец Google) и Microsoft.

Ранее основатель Tesla Маск обогнал сооснователя Microsoft Билла Гейтса в рейтинге богачей и стал вторым самым богатым человеком в мире.

Экономическая правда

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Tesla

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