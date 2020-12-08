Рада рассмотрит законопроект о бюджете-2021 15 декабря – нардеп

Верховная Рада на заседании 15 декабря планирует рассмотреть законопроект №4000 о бюджете на 2021 год во втором чтении, а также - спецзакон по Донбассу и закон о возвращении полномочий НАПК..

Об этом в Telegram сообщил нардеп от "Голоса", заместитель главы налогового комитета Рады Ярослав Железняк.

"Через неделю в следующий вторник (15/12) будет яркий день в Раде. С ударной явкой. На повестке ожидаем:

1) Принятие Бюджета следующего года # 4000;

2) Продолжение на год спецзакона о Донбассе # 4467;

3) Закон о возвращении полномочий НАПК (продолжение восстановления антикоррупционной инфраструктуры после решения КС) # 4470", - написал Железняк.

Напомним:

Ранее глава фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия допустил, что бюджет на 2021 будет принят на внеочередном заседании.

Кабмин на заседании 26 ноября согласовал проект госбюджета-2021 ко второму чтению в Верховной Раде.

В обновленном бюджете-2021 сокращают расходы на Министерство образования и развитие регионов, но в Офис президента расходы увеличивают на 33%.

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Экономическая правда