Wizz Air возобновляет полеты из Киева, Харькова и Львова в 10 стран

Лоу-кост авиаперевозчик Wizz Air объявил о возобновлении ряда рейсов из и в украинские города - в частности, в декабре компания возобновляет перелеты из Киева, Львова и Харькова в 19 городов 10 стран мира.

Об этом говорится в пресс-релизе авиакомпании.

Отмечается, что в декабре 2020 года Wizz Air возобновляет перелеты из Киева в Копенгаген, Пардубице, Биллунн, Вену, Краков, Лиссабон, Гамбург, Будапешт, Неаполь, Познань, Братиславу, Катовице; из Львова в Берлин, Щецин, Братиславу, Пардубице, Вильнюс, а также из Харькова в Краков, Дортмунд, Вену, Гданьск и Вроцлав.

"Возобновление рейсов зависит от решения органов власти оставить или удалить ту или иную страну из списка "зеленой" зоны. В таком случае выполнение этих перелетов будет отложено соответственно", - пояснили в компании.

В Wizz Air добавили, что если рейс отменяют, клиенты, бронирование которых изменились, автоматически получают 120% компенсацию от начального тарифа, начисленного как WIZZ кредит, которым можно воспользоваться в течение 24 месяцев с момента отмены рейса.

Пассажиры также могут выбрать денежное возмещение. Пассажиры, которые забронировали билеты через турфирмы, должны обратиться к ним с запросом о возмещении.

Экономическая правда