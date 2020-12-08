"МАУ" Коломойского просит Зеленского повлиять на предоставление компании стабкредита

Авиакомпания "МАУ", одним из бенефициаров которой является Игорь Коломойский, обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой поручить Кабмину "немедленно" разработать программу действий по предоставлению возвратной финансовой помощи (займа или стабкредита) с целью выплаты зарплаты работникам.

Об этом говорится в открытом письме "МАУ", опубликованном на официальном сайте компании.

Справка. По определению НКУ, возвратная финансовая помощь - сумма средств, поступившая налогоплательщику в пользование по договору, который не предусматривает начисление процентов или предоставление других видов компенсаций в виде платы за пользование такими средствами и является обязательной к возвращению.

Также в компании просят президента поручить Мининфраструктуры и Минфину провести переговоры по рассрочке задолженности перед госпредприятиями аэропорт "Борисполь" и "Украэрорух".

"Мы не просим никаких преференций или нерыночных инструментов. "МАУ", как и другие авиаперевозчики Украины, требует немедленных мер по государственной поддержке, что позволит выжить до момента восстановления спроса и возможностей для осуществления авиаперевозок.

"МАУ" отмечает, что все запросы авиакомпании государство в лице профильного министерства направляет исключительно ее акционерам, хотя решение остановить деятельность авиакомпаний в связи с пандемией принимали не акционеры, а именно госинституции", - говорится в письме.

В документе отмечается, что "МАУ" готовит проект "очередного увольнения" сотрудников, которое коснется не менее 140 пилотов.

"Кроме того, вследствие невозможности прохождения периодической тренажерной подготовки летным персоналом (в Украине нет ни одного достойного авиатренажера) и отсутствия необходимого количества выполненных рейсов, большая часть высококлассного летного персонала авиакомпании находится под угрозой потери прав на полеты", - добавили в "МАУ".

В авиакомпании также отметили, что сегодня выполняют на 85% меньше регулярных рейсов, чем в 2019 году.

Ранее авиакомпания "МАУ" просила у правительства Украины стабкредит в 50 млн долларов у госбанка под 5-6% млн для поддержки финансовой стабильности компании.

"И мы не говорим, что это должно быть исключительно для авиакомпании "МАУ". Я считаю, что это одна из моделей предотвращения экономического кризиса в стране - обеспечить бизнес стабилизационным кредитам с определенными целевыми назначениями", - говорил в интервью "Интерфакс- Украина" в начале апреля президент "МАУ" Евгений Дыхне.

Конечными бенефициарными владельцами "МАУ" считаются Арон Майберг и Игорь Коломойский, о чем они сами открыто говорят в интервью.

В сентябре 2019 года президент МАУ Евгений Дыхне заявил, что Игорь Коломойский, которому принадлежит 25% акций авиакомпании - совершенно не занимается вопросами МАУ.

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