100 тысяч долларов: Главу Фонда госимущества уже в третий раз пытались подкупить
НАБУ и САП уличили в предложении и предоставлении неправомерной выгоды глве Фонда госимущества Дмитрию Сенниченко экс-чиновника АО "Николаевоблэнерго" (70% акций принадлежит государству) за трудоустройство на должность руководителя этого же предприятия (входит в сферу управления ФГИУ).
Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
Отмечается, что задержанный предложил председателю Фонда госимущества 100 тысяч долларов за назначение на должность главы правления АО.
"Деньги он планировал передать двумя частями: 50 тыс долл США до и остальные - после назначения.
Поощряя руководителя ФГИУ принять свое предложение, экс-чиновник пообещал ему после назначения ежемесячно предоставлять неправомерную выгоду в 200 тыс долл в качестве части "теневого" дохода, полученного на своей должности", - заявили в НАБУ.
"Лицо разоблачено во время оказания первой части неправомерной выгоды в 50 тыс долл США и задержано в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении.
Досудебное расследование приведенных фатов детективы НАБУ начали в сентябре 2020 года по заявлению главы ФГИУ", - говорится в сообщении.
В НАБУ добавили, что это уже третья зафиксирована попытка подкупа глвы ФГИУ. Расследование по предыдущим двум попыткам предоставления неправомерной выгоды завершены.
Экономическая правда
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