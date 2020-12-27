За 11 месяцев АЭС выработали 52% всей электроэнергии, это сопоставимо цифрам прошлых лет

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, за 11 месяцев этого года украинские АЭС выработали 52% всей электроэнергии, что сопоставимо цифрам прошлых лет.

Об этом он сообщил в фейсбуке.

"Атомная энергетика и ее развитие были и остаются одним из приоритетов нашего правительства", - отметил он.

Также премьер напомнил, что в следующем году Украина впервые откажется от хранения отработанного ядерного топлива в России. По его словам, это сэкономит украинским налогоплательщикам сотни миллионов долларов и уменьшит нашу зависимость от страны-агрессора.

Напоминаем:

14 мая в аварийный ремонт был отключен третий блок Южно-Украинской АЭС, общая работающая мощность атомных блоков упала до 6780 МВт, что составляет меньше, чем 49% от общей установленной мощности АЭС и является историческим минимумом атомной энергетики в Украине.

29 апреля экс-нардеп и член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко заявил, что Буславец инициирует остановку трех блоков АЭС и уменьшение производства еще на 5 блоках.

По словам Лещенко, остановка атомных блоков приведет к тому, что не надо будет останавливать работающие на дорогом "зеленом" тарифе солнечные станции олигарха Рината Ахметова.

Позже Буславець заявила, что сокращение работы атомных блоков связано с ремонтными работами, которые являются плановыми и происходят каждый год.

4 мая "Интерпайп" Виктора Пинчука заявил, что в последние дни апреля тарифы на электроэнергию выросли на рекордные 38%.

Премьер-министр Денис Шмыгаль опроверг обвинения в лоббизме интересов владельца ДТЭК Рината Ахметова в энергетической отрасли и отметил, что внеплановых отключений АЭС нет.

Недавно 97 народных депутатов обратились к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой принять меры по недопущению снижения доли электроэнергии АЭС в структуре генерации и, соответственно, пересмотреть прогнозный баланс объединенной электроэнергетической системы страны.

Ранее Служба безопасности сообщала об угрозе энергетической безопасности страны и дестабилизации Объединенной энергетической безопасности из-за неконтролируемого роста производителей "зеленой" энергетики и несовершенство ценообразования.