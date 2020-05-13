Шмыгаль ответил на обвинения в лоббировании энергобизнеса Ахметова

Премьер-министр Денис Шмыгаль опроверг обвинения в лоббизме интересов владельца ДТЭК Рината Ахметова в энергетической отрасли и отметил, что внеплановых отключений АЭС нет.

Об этом он сообщил во время часа правительства в парламенте.

Депутат Тарас Батенко из группы "За майбутне" спросил премьера происходила ли в прошлом году неформальная встреча Шмыгаля вместе с депутатами энергетического комитета с менеджментом ДТЭК, а также обвинил его в "неприкрытом" лоббизме бизнеса Рината Ахметова, который имеет активы в сфере "зеленой энергетики".

"Это ложь. Таких встреч не было и не могло быть. Ложь о лоббизме.

Вы видели вчера поддержку энергетическим комитетом мероприятий разработанных антикризисным штабом, куда входят все представители энергосферы Украины.

Есть статус выполнения антикризисных мерах. Есть динамика цен и проседание в энергетике. Первое - у нас есть проседания в гидроэнергетике из-за засушливой зимы и весны, когда не хватает воды", - ответил Шмыгаль.

По словам главы правительства, общее потребление энергии упали на 9%, но потери атомной энергетики минимальны.

"Атомная энергетика сегодня полностью заполняет тот объем мощности, который может заполнить на базовой основе.

Добавились 6 мегаватт мощности возобновляемых источников энергии. Мы ведем переговоры с владельцами ВИЭ энергетики, о снижении тарифа электроэнергии.

Снижение общего потребления состоялось на 9%. Мы сделали все таким образом, что потери "Энергоатома" минимальны.

Никаких отключений блоков, которые не являются плановыми, не происходит.

Блоки, которые выводятся в ремонт, делают это по сдвинутой программе с осени на весну. Других отключений и угрозы работы АЭС нет", - резюмирует премьер.

Напомним:

Ранее Зеленский заявил, что не переживает из-за того, что новый премьер Денис Шмыгаль был директором Бурштынской ТЭС, принадлежащей Ахметову.

Ольга Буславець, которую Шмыгаль предлагал на должность министра энергетики, в октябре 2019 была одной из разработчиков проекту постановления Кабмина, которым предлагалось предоставить ООО "ДТЭК Востокэнерго" цену на газ ниже, чем цена продажи "Нафтогазом" населению и другим защищенным потребителям на 46% - 69%.

Премьер-министр Денис Шмыгаль инициирует создание рабочей группы при Министерстве энергетики и защиты окружающей среды, целью которой будет рассмотрение выдачи НЭК "Укрэнерго" большого количества разрешений на присоединение к энергосетям, что стало, по его словам, одной из причин кризиса на энергорынке.

29 апреля экс-нардеп и член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко заявил, что Буславец инициирует остановку трех блоков АЭС и уменьшение производства еще на 5 блоках.

По словам Лещенко, остановка атомных блоков приведет к тому, что не надо будет останавливать работающие на дорогом "зеленом" тарифе солнечные станции олигарха Рината Ахметова.

Позже Буславець заявила, что сокращение работы атомных блоков связано с ремонтными работами, которые являются плановыми и происходят каждый год.

4 мая "Интерпайп" Виктора Пинчука заявил, что в последние дни апреля тарифы на электроэнергию выросли на рекордные 38%.

В компании говорят о "системные действия правительства, направленные на сознательное повышение стоимости электроэнергии в интересах частного монополиста, а не для поддержки всей украинской промышленности".

Экономическая правда