В.о. міністра Буславець прокоментувала скорочення роботи АЕС

В.о. міністра енергетики Ольга Буславець заявила, що скорочення роботи атомних блоків пов'язане з ремонтними роботами, які є плановими та відбуваються кожного року.

Про це вона повідомила в етері програми "Подробиці".

"В Україні всього працюють 15 атомних блоків. Взимку здійснюються ремонти 4-5 блоків. Влітку, коли зменшується споживання, ще додатково ремонтуються декілька блоків атомних станцій. Це нормальна практика, коли в цей період працюють 8-10 блоків, адже їх треба обслуговувати для безпечної роботи.

Зараз відбудуться ремонти, які, в тому числі, відкладалися останні роки. Саме підприємство "Енергоатом" підтримує відповідну ситуацію", - підкреслила Буславець.

В.о. міністра також відзначила, що "зелений тариф" дорогий, та економіка не може сплачувати таку ціну.

"Найближчим часом під головуванням прем’єр-міністра ми обов’язково зберемо інвесторів і будемо готові заключити меморандум, який потім ляже в основу законопроекту, який буде зменшувати зелений тариф.

Ми також плануємо перейти на аукціонну модель роботи в цій сфері, що дасть можливість знизити ціну чистої енергії", - зазначила вона.

За її словами, міністерство розробило енергетичний баланс, який враховує і зменшення споживання, і включає можливості для роботи всієї генерації.

Нагадуємо:

В.о. міністра енергетики Ольга Буславець ініціює зупинку трьох блоків АЕС, потужністю 3000 МВт і зменшення виробництва ще на 5 блоках.

Раніше Служба безпеки повідомляла про загрозу енергетичної безпеки країни та дестабілізацію Об’єднаної енергетичної безпеки через неконтрольоване зростання виробників "зеленої" енергетики і недосконалість ціноутворення.

Кабмін на позачерговому засіданні 16 квітня звільнив з посади в.о. міністра енергетики та захисту навколишнього середовища Віталія Шубіна та призначив на цю посаду Ольгу Буславець.

Верховна Рада 30 березня мала розглядати призначення Ольги Буславец на посаду міністра енергетики та захисту довкілля, однак президент попросив виключити це питання з порядку денного.

Як повідомляли Наші Гроші колишня гендиректор Директорату енергетичних ринків Міністерства енергетики та навколишнього середовища Ольга Буславець у жовтні 2019 року була однією із розробників проєкту постанови Кабміну, яким пропонувалося надати ТОВ "ДТЕК Східенерго" ціну на газ нижчу, ніж ціна продажу "Нафтогазом" населенню та іншим захищеним споживачам на 46%-69%.

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