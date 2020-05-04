У Пінчука кажуть, що влада штучно підвищує ціну на електроенергію

"Інтерпайп" Віктора Пінчука заявляє, що в останні дні квітня тарифи на електроенергію виросли на рекордні 38% - у компанії вважають, що це свідчить про "системні дії уряду, спрямовані на свідоме підвищення вартості електроенергії в інтересах приватного монополіста, а не для підтримки всієї української промисловості".

Про це йдеться у зверненні "Інтерпайп" до президента Володимира Зеленського, передає прес-служба компанії.

"Протягом останніх місяців Кабмін та НКЕРКП системно приймають рішення, спрямовані на подорожчання електроенергії для промислових споживачів.

Так, на початку березня НКРЕКП додала одну додаткову годину пікового тарифу, тобто стало вже не 9 нічних годин, а 8. У кінці березня "Енергоатом" в односторонньому порядку обмежив подачу електроенергії, що продається за PSO-зобов'язаннями, на адресу держпідприємства "Гарантований покупець" і розпочав продаж на ринку на добу вперед (РДН) за максимальною ціною "прайс-кепу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на початку квітня Нацкомісія з тарифів повністю заборонила імпорт електроенергії.

У компанії Пінчука заявляють, що частка імпорту у загальному балансі споживання електроенергії становила менше 1%, а тому не становила загрози для енергетики.

"У середині квітня НЕК "Укренерго" обмежила базове навантаження атомних електростанцій (АЕС) на користь виробництва дорожчої електроенергії на вітрових, сонячних і теплових електростанціях (ВЕС, СЕС і ТЕС).

Зупинка 17% потужностей "Енергоатому" привела до збільшення виробництва "зеленої" та теплової електроенергії, а також істотно вплинула на ціну електроенергії. Замість дешевої атомної енергії споживачі повинні були платити за дорогу "зелену", - заявили в "Інтерпайпі".

Компанія вважає, що рішення Кабміну зупинити 3 атомні блоки (№6 Запорізької АЕС, №3 Рівненської АЕС і №2 Запорізької АЕС) загальною потужністю 3000 МВт / год "дозволяє припустити, що з травня на енергетичному ринку почнеться безконтрольний і необґрунтоване зростання цін на електроенергію".

"Ситуація, що склалася на українському енергетичному ринку, суперечить здоровому глузду. Споживання енергоносіїв в світі і в Україні істотно скорочується, ціни на нафту, природний газ і вугілля падають, а в Україні ж тарифи зростають.

Причому, на сьогодні вартість електроенергії в Україні майже в два рази перевищує тарифи, які діють в країнах Східної Європи: Польщі, Угорщини, Румунії, Словаччини - згідно з даними ДП "Оператор Енергоринку", - йдеться у повідомленні.

Нагадуємо:

В.о. міністра енергетики Ольга Буславець ініціює зупинку трьох блоків АЕС, потужністю 3000 МВт і зменшення виробництва ще на 5 блоках.

Раніше Служба безпеки повідомляла про загрозу енергетичної безпеки країни та дестабілізацію Об’єднаної енергетичної безпеки через неконтрольоване зростання виробників "зеленої" енергетики і недосконалість ціноутворення.

Кабмін на позачерговому засіданні 16 квітня звільнив з посади в.о. міністра енергетики та захисту навколишнього середовища Віталія Шубіна та призначив на цю посаду Ольгу Буславець.

Верховна Рада 30 березня мала розглядати призначення Ольги Буславец на посаду міністра енергетики та захисту довкілля, однак президент попросив виключити це питання з порядку денного.

Як повідомляли Наші Гроші колишня гендиректор Директорату енергетичних ринків Міністерства енергетики та навколишнього середовища Ольга Буславець у жовтні 2019 року була однією із розробників проєкту постанови Кабміну, яким пропонувалося надати ТОВ "ДТЕК Східенерго" ціну на газ нижчу, ніж ціна продажу "Нафтогазом" населенню та іншим захищеним споживачам на 46%-69%.

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