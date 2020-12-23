Кабмин назначил еще одного члена Комиссии по регулированию азартных игр

Кабмин на заседании 23 декабря проголосовал за назначение членом Комиссии по регулированию азартных игр Татьяны Кириенко.

Об этом сообщил в Telegram представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан.

Кириенко была назначена путем заключения контракта о прохождении государственной службы на период действия карантина.

В ноябре министр Кабинета министров Олег Немчинов назвал четырех победителей конкурсного отбора членов Комиссии, которые должны были пройти спецпроверку перед назначением.

Среди победителей конкурса, которых назвал Немчинов, - и Татьяна Кириенко.

Отмечалось, что она работала в МВД, Государственной налоговой инспекции и в Киевской городской государственной администрации, а также прошла специальную подготовку в качестве кандидата на должность судьи.

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Напомним:

В ноябре Немчинов заявлял, что в Комиссию по регулированию азартных игр уже назначили 3 членов, нужно еще двух.

Руководитель Комиссии по игорному бизнесу Иван Рудый рассчитывает, что этот рынок заработает 15 декабря, но, по его словам, все зависит от того, когда Кабмин согласовывает лицензионные условия.

Кабмин на заседании 28 октября назначил Ивана Рудого главой Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей, а Евгения Гетьмана - членом Комиссии.

На должность главы Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей избрали Ивана Рудого, а членами Комиссии избрали Елену Водолажко и Евгения Гетьмана, на другие должности членов Комиссии объявили дополнительный отбор.

Антикоррупционный комитет парламента признал, что законопроект №2713, который предлагает освободить от налогов выигрыши от азартных игр и лотерей, и альтернативные к нему, содержат коррупционные риски.

Президент Владимир Зеленский подписал закон 2285-Д о государственном регулировании игорного бизнеса, несмотря на две взаимоисключающие нормы об определении органа-регулятора рынка.

Закон устанавливает перечень видов деятельности в сфере азартных игр, которые разрешены в Украине. В частности, в него включены азартные игры в игорных заведениях казино и онлайн, букмекерская деятельность в букмекерских пунктах и через интернет, выпуск и проведение лотерей, игры в покер через интернет.

В НАПК заявили, что внедрение закона об игорном бизнесе в действующей редакции приведет к появлению коррупционных схем при получении разрешительных документов и сделает невозможной честную конкуренцию и прозрачные правила деятельности в сфере азартных игр.

Кабмин на заседании 23 сентября принял постановление "О Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей".

Экономическая правда