Витренко пожелал нардепам найти лучшего кандидата на главу Минэнерго
Юрий Витренко, назначение которого на должность первого вице-премьера - министра энергетики не поддержала Рада, пожелал нардепам "найти лучшего кандидата, который сможет сделать нашу страну сильнее".
Об этом он написал в Facebook.
"Спасибо всем, кто поддерживал! Это очень полезный опыт. Теперь я могу сказать своим детям, что я не отказался помочь стране в сложное время.
И что это не мне ненужно. Искренне желаю народным депутатам найти лучшего кандидата, который сможет сделать нашу страну сильнее!", - отметил Витренко.
Напомним:
На заседании 17 декабря Верховная Рада не поддержала назначение бывшего исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко на должность первого вице-премьер-министра - министра энергетики.
Комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг не поддержал кандидатуру Юрия Витренко на должность министра энергетики.
Бывший исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко получит гособлигаций на 4 миллиона долларов сроком на 5 лет в рамках "мирового" соглашения с "Нафтогазом" относительно выплаты ему премии.
15 декабря сообщалось, что Юрий Витренко может быть назначен первым вице-премьер-министром - министром энергетики.
Экономическая правда
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