"Мировая" между Витренко и "Нафтогазом": экс-директор получит гособлигаций на 4 миллиона долларов

Бывший исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко получит гособлигаций на 4 миллиона долларов сроком на 5 лет для устранения конфликта интересов перед возможным назначением на руководящую должность в правительство.

Ранее, в феврале 2020 года, Витренко обращался с судебным иском в Печерский суд о выплате премии за победу "Нафтогаза" в Стокгольмском арбитраже, где речь идет о выплате 94 миллионов гривен. 15 декабря также сообщалось, что Юрий Витренко может быть назначен Первым вице-премьер-министром - министром энергетики.

Так, один из собеседников в "Слуге народа" сообщил УП, что сейчас Витренко претендует на получение "чуть больше $ 4 млн", и этот вопрос с иском, якобы, должен быть решен до назначения, иначе у вице-премьера возникает конфликт интересов .

Только будущий вице-премьер не будет забирать эти средства, а отдаст их фактически государству в долг. То есть, между Витренко и "Нафтогазом" подписывается договор подобный мирового соглашения, по которому первый отказывается от исковых требований и получает за это государственные облигации сроком на 5 лет.

"Фактически получается, что Витренко уже передал в бюджет свою премию, в уплаченных "Нафтогазом" дивидендах. Теперь же он за это получит ОВГЗ, выплаты по которым наступают более чем через четыре года. Он это объяснил и Разумкову на встрече, когда тот начал намекать на конфликт интересов", - говорит собеседник.

Сам Витренко в разговоре с УП подтвердил, что предполагается такой механизм, но отказался прояснить детали. 17 декабря на заседании Комитета по вопросам энергетики во время общения депутатов с Витренко, последний также подтвердил информацию.

"Соглашение об урегулировании, которое заключается с "Нафтогазом", предусматривает, что они уже все деньги, мою премию, направили в бюджет. Это было позавчера. Я получаю вместо своих денег фактически долгосрочные гривневые облигации ", - ответил он на вопрос депутатки Анны Скороход.

История со скандальными премиями началась в мае 2018 года. Именно тогда Наблюдательный совет "Нафтогаза" решил премировать 41 сотрудника компании за вклад в победу над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже. Сумма вознаграждения предполагалась на уровне 1% суммы выигрыша в арбитраже ($ 4,6 млн) - то есть $46,3 млн.

В 2018 году была выплачена первая часть премий на сумму $ 20,7 млн. Как отмечается в отчете "Нафтогаза", Андрей Коболев получил 261 млн грн - около $ 9,5 млн на тот момент. По документам, которые накануне опубликовал редактор "Цензора" Юрий Бутусов в Фейсбуке, Юрий Витренко получил 201 млн грн - около $ 7,5 млн.

Однако, это не вся сумма, которую должны были получить топ-менеджеры "Нафтогаза".

Другая часть премий должна была выплачиваться в течение трех лет, при условии успешного взыскания с "Газпрома" остатка выигрыша. Деньги "Нафтогаз" получил в конце 2019 - за счет штрафных санкций сумма подошла к $2,9 млрд.

Впрочем дальнейшие выплаты не осуществлялись из-за Владимира Зеленского, который в начале года поручил тогдашнему премьеру Алексею Гончаруку "разобраться" и с вопросом премий "нафтогазовцам" и пригрозил "перезагрузкой Нафтогаза". В феврале, через месяц, Витренко подал иск в Печерский суд Киева в связи с невыплатой ему премии за победу в Стокгольмском арбитраже над "Газпромом".

Экономическая правда