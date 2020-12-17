Арахамия рассказал, когда Рада еще раз попытается назначить Витренко министром

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Верховная Рада сможет рассмотреть в январе вопрос назначения Юрия Витренко первым вице-премьером - министром энергетики.

Об этом он сказал в комментарии "Интерфакс-Украина".

"Будем мобилизовать голоса, я думаю, в январе. Это где-то числа 25-го. Да, согласно закону этот вопрос должен быть закрыт до конца года, но голосование не состоялось.

У нас нет другого выхода, как сделать, когда это будет возможным", - рассказал Арахамия.

Напомним:

На заседании 17 декабря Верховная Рада не поддержала назначение бывшего исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко на должность первого вице-премьер-министра - министра энергетики.

Юрий Витренко, назначение которого на должность первого вице-премьера - министра энергетики не поддержала Рада, пожелал нардепам "найти лучшего кандидата, который сможет сделать нашу страну сильнее".

Комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг не поддержал кандидатуру Юрия Витренко на должность министра энергетики.

Бывший исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко получит гособлигаций на 4 миллиона долларов сроком на 5 лет в рамках "мирового" соглашения с "Нафтогазом" относительно выплаты ему премии.

15 декабря сообщалось, что Юрий Витренко может быть назначен первым вице-премьер-министром - министром энергетики.

Экономическая правда