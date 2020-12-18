Новости 18 декабря: дело "Роттердам+" закрыли, миссия МВФ начнется до конца года

О "Роттердам+": Антимонопольный комитет закрыл дело по признакам нарушения НКРЕКП законодательства о защите экономической конкуренции по расчету в 2016-2017 годах рыночной цены электроэнергии (дело "Роттердам +" - ред.) из-за недоказанности нарушения.

Об МВФ: Миссия Международного валютного фонда по пересмотру программы stand-by начнется к новогодним праздникам - 21-23 декабря.

Премьер Денис Шмыгаль заявил, что следующий транш МВФ "будет однозначно в следующем году", по прогнозам, в феврале-марте 2021 года.

О компенсации: "НАЭК" Энергоатом" начинает процесс против России о компенсации за активы, утраченных в Крыму - компания заключила договор о предоставлении услуг с международной юридической фирмой Shearman & Sterling.

О Zoom: Сервис для организации видеоконференций Zoom объявил, что снимает на время новогодних праздников 40-минутное ограничение для бесплатной видеоконференции.

О результатах "Черной пятницы": Денежные объемы продаж во время периода скидок "Черной пятницы" и "Киберпонедельника" выросли на 28% по сравнению с акционным периодом 2019 года.

О еврооблигациях: Украина провела расчеты по доразмещению еврооблигаций-2033 на сумму 600 миллионов долларов с процентной ставкой 7,253%, общая непогашенная сумма облигаций составляет 2,6 миллиарда долларов

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