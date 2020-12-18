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Zoom на свята знімає 40-хвилинне обмеження безкоштовних відеоконференцій

П'ятниця, 18 грудня 2020, 16:05
 

Сервіс для організації відеоконференцій Zoom оголосив, що знімає на час новорічних свят 40-хвилинне обмеження для безкоштовної відеоконференції.

Про це повідомляє The Verge.

Зазначається, що обмеження знімуть під час Хануки, Святвечора, Різдва, Нового року та Кванзи. 

Зокрема, безлімітні групові відеовиклики будуть доступні з 17 по 19 грудня (до кінця Хануки), а також - з 23 по 26 грудня (напередодні та під час Різдва) і з 30 грудня по 2 січня 2021 року (Новий рік).

Рішення компанії пов'язане із пандемією коронавірусу і карантинними обмеженнями, які забороняють масові зібрання людей та великі сімейні зустрічі.

Зазвичай групові безкоштовні відеоконференції у Zoom не можуть тривати довше 40 хвилин.

Економічна правда

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