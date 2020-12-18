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Виручка від "Чорної п'ятниці" та "Кіберпонеділка" зросла на майже 30% проти минулого року 

П'ятниця, 18 грудня 2020, 14:43

 

Грошові обсяги продажів під час періоду знижок до "Чорної п’ятниці" та "Кіберпонеділка" зросли на 28% у порівнянні з акційним періодом 2019 року.

Про це йдеться у дослідженні GfK Ukraine.

Так, найбільше купували побутову техніку та електроніку - на 8,5% більше одиниць від минулорічного періоду знижок на "Чорну п’ятницю" та "Кіберпонеділок". З них 36% продавали за знижкою від 10% до 20%, лише 7% - понад 20%. Найбільше знижок (від 10%) зафіксовано серед товарів малої побутової техніки.

У дослідженні йдеться про два тижні знижок: 23 листопада - 6 грудня 2020 року.

За цей період 30% продажів у грошових обсягах здійснили онлайн, що на 73% вище за минулорічні показники. Офлайн-продажі теж зросли, проте лише на 16%. В "онлайні" 48% техніки мали знижку у понад 10%.

На техніку люди витрачали на 28% більше, хоча в одиницях продажі зросли на 8,5%. На 70% більше витратили на ІТ-сектор. У GfK Ukraine зазначають, що, попри стабільно високий попит на ноутбуки цьогоріч та повідомлення про дефіцит, саме їхній продаж побив рекорди минулих років.

За два тижні знижок придбали 10% усього продажу техніки за 49 тижнів 2020 року - на неї витратили 6,6 мільярда гривень.

Найбільше знижок також було на техніку, проте середній чек ключових секторах зріс на понад 20%. Як виняток - велика побутова техніка, середній чек на яку збільшився лише на 3%.

Також у дослідженні зазначають, що 60% проданої техніки були лінійками 2020 року випуску, з яких 18% не з’являлись у продажі до осені. 

Економічна правда

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