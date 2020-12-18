"Енергоатом" починає процес проти РФ щодо компенсації за активи в Криму
"НАЕК "Енергоатом" розпочинає процес проти Росії щодо компенсації за активи, втрачені в Криму, - компанія уклала договір про надання послуг з міжнародною юридичною фірмою Shearman&Sterling.
Про це повідомляє прес-служба "Енергоатому".
"Інтереси ДП "НАЕК "Енергоатом" представлятиме відома міжнародна юридична компанія, що раніше вже брала участь в аналогічних справах проти РФ та має значний досвід і беззаперечне лідерство у вирішенні складних інвестиційних арбітражних спорів, зокрема має унікальний досвід в інвестиційних арбітражних справах проти РФ", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляє liga.net з посиланням на співрозмовника в "Енергоатомі", сума позову становить близько 100 млн доларів.
Нагадаємо:
НАЕК "Енергоатом" за пів року 2020 року втратило близько 10 мільярдів гривень, з яких 6,6 мільярдів - борги ДП "Гарантований покупець" за поставлену "Енергоатомом" електроенергію.
Економічна правда
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