Новости 17 декабря: новый министр АПК, неназначение Витренко, снижение НДС для аграриев

О новом министре АПК. Верховная Рада поддержала назначение главы Госгеокадастра Романа Лещенко министром аграрной политики и продовольствия Украины.

О неназначении Витренко. На заседании 17 декабря Верховная Рада не поддержала назначение бывшего исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко на должность первого вице-премьер-министра - министра энергетики.

Юрий Витренко, назначение которого на должность первого вице-премьера - министра энергетики не поддержала Рада, пожелал нардепам "найти лучшего кандидата, который сможет сделать нашу страну сильнее".

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Верховная Рада сможет рассмотреть в январе вопрос назначения Юрия Витренко первым вице-премьером - министром энергетики.

О снижении ПДВ для аграриев. Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом законопроект №3656, который, в частности, предусматривает снижение ставки НДС для определенных сфер агросектора с 20% до 14%.

Принятый Радой законопроект №3656, который устанавливает ставки НДС в размере 14% для ряда товаров сельхозпродукции, противоречит принципам сотрудничества с МВФ и не соответствует положениям Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Об облигациях и Витренко. Бывший исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко получит гособлигаций на 4 миллиона долларов сроком на 5 лет для устранения конфликта интересов перед возможным назначением на руководящую должность в правительство.

Об "инвестнянях". Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом законопроект №3760 "О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями", поданный президентом Владимиром Зеленским.

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