14% НДС для аграриев: законопроект не соответствует принципам сотрудничества с МВФ и ЕС – эксперты

Принятый Радой законопроект №3656, который устанавливает ставки НДС в размере 14% для ряда товаров сельхозпродукции, противоречит принципам сотрудничества с МВФ и не соответствует положениям Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Об этом сообщает Центр анализа публичных финансов и публичного управления Киевской Школы Экономики.

"Проект закона противоречит принципам сотрудничества с МВФ. В действующем меморандуме с Фондом Украины обещает: "В течение программного периода мы будем воздерживаться от введения новых освобождений от уплаты налогов или налоговых льгот (за исключением уже принятых освобождений, применяемых для расходов на здравоохранение, связанных с COVID)", - подчеркивают экономисты.

Также отмечается, что принятый Радой документ не соответствует положениям Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, согласно которому Украина обязуется приблизить свое законодательство с законодательством ЕС, в том числе, в части Директивы ЕС № 2006/112/ЕС от 28.11. 2006 о совместной системе НДС.

"В соответствии с ч. 2 ст. 98 указанной Директивы сниженные ставки применяются только для товаров для непосредственного потребления, а не производства (как предусмотрено перечнем товаров, на которые предлагается установить льготную ставку 14%).

К тому же, для предотвращения возникновения структурной неуравновешенности в Сообществе и искривлению конкуренции в некоторых направлениях деятельности, устанавливается минимальная стандартная ставка в размере 15% с возможностью пересмотра", - пояснили в КШЭ.

Кроме этого, в сопроводительных к законопроекту документах отсутствует обоснование, почему для аграриев нужно снижать ставку НДС, почему ее следует снижать именно до такого размера.

"Неизвестно также, какие именно компании станут ключевыми бенефициарами этой льготы, как это повлияет на объем налогов, которые они платят в бюджет, и главное - что в результате такой ставки получит все государство", - говорится в сообщении.

Также к законопроекту не представлено финансово-экономическое обоснование - соответственно, не известно, как принятие законопроекта повлияет на выполнение закона о бюджете-2021.

Напомним:

Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом законопроект №3656, который, в частности, предусматривает снижение ставки НДС для определенных сфер агросектора с 20% до 14%.

Законопроект, в частности, устанавливает ставку налога на добавленную стоимость в 14% по операциям поставки и ввоза в Украину следующей сельхозпродукции: 0102 (крупный рогатый скот, живой) 0103 (свиньи, живые) 0401 (в части цельного молока), 1001 (пшеница), 1002 (рожь), 1003 (ячмень), 1004 (овес), 1005 (кукуруза), 1201 (соевые бобы), 1204 00 (семена льна), 1205 (семена свирепки и рапса), 1206 00 (семена подсолнечника), 1207 (семена и плоды прочих масличных культур), 1212 91 (сахарная свекла).

Экономическая правда