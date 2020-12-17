На каких товарах и бизнес-моделях малый и средний бизнес "делают деньги" на Rozetka, Алло и OLX

Какие тренды возникли в онлайн-торговли из-за пандемии, на какие товары растет спрос, как предприниматели зарабатывают на популярных маркетплейсах. (укр)

Поки одні ламають голови, як пережити карантинні обмеження, встановлені державою, інші добряче заробляють.

Побутова хімія, меблі і спортивні товари – з початку карантину попит на ці категорії товарів в інтернеті зріс у 2-3 рази і саме завдяки ним кмітливі представники малого і середнього бізнесу отримують найбільші прибутки.

Карантин також спровокував 22% зростання середнього чеку на товари в категорії "мода та стиль", на 17% – в категорії "електроніка", на 9% – в категорії "дитячі товари".

Дані, отримані ЕП від маркетплейсів Rozetka, "Алло" і OLX свідчать, що реальність спричинена карантинними обмеженнями через пандемію COVID-19, одних підприємців поставила на межу виживання, а іншим відкрила нові можливості і перспективи.

Які тренди виникли в онлайн-торгівлі через пандемію, на які товари зростає попит, як саме підприємці заробляють на Rozetka, Алло і OLX?

Головні тенденції онлайн-торгівлі

Представники найбільших в Україні маркетплейсів зазначають шість трендів в сфері онлайн-торгівлі серед малого та середнього бізнесу (МСБ), які з’явились через пандемію коронавірусу.

Перше – це зростання пропозиції товарів із категорій особиста гігієна, медичні прилади, продукти харчування, одяг та взуття.

Друге – зростання кількості продавців: приватних підприємців, що тільки-но почали займатись онлайн-торгівлею.

Третє – підвищення якості обробки замовлень продавцями, що вже тривалий час займаються онлайн-торгівлею. Через зростання пропозиції та посилення конкуренції.

Четверте – збільшення кількості категорій в онлайні, зокрема, стрімке збільшення оборотів в категорії "продукти харчування".

П'яте – прискорення розвитку ринку кур'єрських послуг.

Шосте – зростання кількості покупців в інтернеті. За 2020 рік кількість онлайн покупців у світі зросла настільки, наскільки вона зросла за останні разом взяті 9 років.

"Найцікавіший тренд — нестандартні патерни поведінки в онлайн-торгівлі, які складно було б передбачити ще рік тому. Наприклад, ідея купувати овочі онлайн", – розповів ЕП представник OLX.

За словами співрозмовника ЕП, зараз успішно розвиваються сервіси доставки овочів, які народилися лише в квітні-травні цього року. Підприємці будують нові бізнес-моделі, об'єднуючи фермерів, онлайн майданчики та служби доставки.

Стрімко розвивається і екосистема доставок. За даними Держкомстату, в третьому кварталі 2020 року показник капітальних інвестицій в поштову та кур'єрську діяльність виріс в 7,9 рази у порівнянні з 2019 роком.

Кількість бізнес-акаунтів і товарних позицій

В Rozetka констатують, що кількість продавців на маркетплейсі з початку карантину збільшилася, оскільки багато людей втратили роботу й вирішили продавати через інтернет.

Крім того, більшість офлайн-бізнесів під час локдауну було зачинено, і якщо раніше вони не розглядали напрямок продажів через інтернет як перспективний, то зараз зрозуміли, що час спробувати настав.

В Rozetka також повідомили про зростання кількості найменувань продукції, хоча конкретних цифр, які б дозволили оцінити тенденцію, не надали. Єдине що зауважили в маркетплейсі – це зростання пропозиції українських виробників товарів.

З лютого до листопада 2020 року кількість бізнес-акаунтів в "Алло" зросла майже втричі і сьогодні становить "декілька тисяч", повідомили ЕП. За цей же час асортимент маркетплейсу збільшився майже в 4 рази: з 1,3 млн одиниць товарів до більше 5 млн одиниць.

За цей же період кількість бізнес-користувачів OLX зросла на 10%. Цю цифру в компанії називають хорошим показником.

Середній чек і на які товари зростає попит

Середній чек в одному замовленні в Rozetka цьогоріч зменшився, але середні суми щомісячних замовлень кожного з клієнтів зросли. Тобто користувачі купують в середньому більше, ніж раніше, але не одним замовленням на місяць, а декількома, дрібнішими.

Найбільше за оборотами в Rozetka виросли наступні товарні категорії:

особиста гігієна;

побутова хімія;

медичні прилади;

одяг та взуття;

товари для спорту;

товари для дітей.

Невелике зростання порівняно з 2019 роком показали побутова техніка, телевізори, ноутбуки та смартфони. Значних падінь не зафіксовано в жодній з категорій.

З початку року середній чек в "Алло" зменшився на 30%. Але це пов'язано не лише з падінням купівельної спроможності, а й зі зміною структури продажів.

Так, цього року на allo.ua збільшився попит на товари з низьким середнім чеком. Наприклад товарів з категорій: "одяг та взуття", "FMCG" та "товари медичного напрямку". Але при всьому цьому кількість продажів зросла більше ніж вдвічі.

ТОП-6 товарних позицій з найвищим середнім чеком на кінець року в "Алло" залишається у незмінному форматі:

ноутбуки;

фотоапарати;

відеокарти;

машини для приготування кави;

бігові доріжки;

холодильники.

Найбільший ріст попиту спостерігався в категоріях:

товари медичного призначення;

побутова хімія (пральні порошки, підгузки);

меблі;

автотовари;

товари для спорту.

На OLX найбільше змінився середній чек в категорії "мода та стиль" – зростання на 22%: якщо в лютому він становив 591 грн, то в листопаді вже 718 грн.

Значно зріс середній чек на електроніку – з 1 392 грн до 1 579 грн, тобто на 17%. На 9% зросла сума, на яку замовляють дитячі товари – 541 грн у листопаді проти 498 грн у лютому.

Фактично не змінились середні чеки на запчастини (694 грн у лютому та 711 грн у листопаді) та товари для дому та саду (678 грн та 674 грн відповідно). Зменшився чек на товари для спорту та відпочинку (-7%).

У жовтневому опитуванні OLX найбільший відсоток бізнес-користувачів поскаржились на падіння доходів у категорії запчастин для транспорту (57%) та транспорту (54%).

Серед тих, хто найчастіше відзначав зростання доходів, так само продавці електроніки (15%), а також бізнес-користувачі з категорій "мода та стиль" (13%) та "дім і сад" (11%).

Як підприємці заробляють на маркетплейсах

На платформі "Алло" існують три основні бізнес-моделі:

1. Виробники – це ті, хто пропонують товари власного виробництва, як правило, вузький асортимент.

2. Дрібний опт – це ті, хто закуповує товар оптом, а потім розпродає його в роздріб. Мають свої залишки на складах.

3. Дропшиппер – це підприємець, який немає офісу, складу, штату, і товару як такого, але він публікує товари фірми-постачальника.

Коли клієнт купує товар, дропшиппер повідомляє фірмі-постачальнику адресу, куди потрібно надіслати товар. Прибуток дропшіппера формується за рахунок різниці між ціною, яку він платить постачальнику, і роздрібною ціною, по якій продає товар клієнту.

"Додана вартість на товар залежить від бізнес-моделі продавця, ми ж, в свою чергу, забезпечуємо цільовий трафік, для забезпечення постійного попиту на представлені товари мерчантів (продавців), які в свою чергу продають товар на власних умовах", – пояснюють в "Алло".

Кількість товарних позицій одного продавця на платформі компанії варіюється від 10 найменувань до 5 тис.

Такі ж бізнес-моделі використовують торговці на платформі Rozetka. Зареєструватися тут може будь-яка юридична особа або фізична особа-підприємець. Для цього потрібно буде завантажити на сайт відповідні документи.

За використання платформи компанія бере щомісячний платіж 100 грн і комісію 5-20% з кожної продажі в залежності від категорії товару.

Для порівняння, "Алло" немає щомісячної плати за бізнес-акаунт, але платформа як і Rozetka бере комісію 5-25% з кожного продажу в залежності від категорії товару.

"Хоча вихід на платформу allo.ua не потребує значних інвестицій, успіх залежить від наступних складових: попит, конкурентна ціна, якість контенту, строки доставки", – наголошують в "Алло".

На OLX відкриття бізнес-акаунта, абонентська плата за акаунт і комісія з продажу відсутні. Однак бізнес-користувачі платять за розміщення кожного оголошення, незалежно від того, проданий товар, чи ні.

Наприклад, розміщення одного товару в популярній категорії "мода та стиль" буде коштувати 14-18 грн, в категорії "електроніка" – 28-35 грн, в категорії "дитячі товари" – 10-15 грн.

Вартість розміщення товару в категорії "дитячий одяг"

На які товари зростатиме попит

В Rozetka очікують, що в найближчі шість місяців попит буде зростати в наступних товарних групах:

одяг та взуття;

товари особистої гігієни;

побутова хімія;

товари для дітей;

спортивні товари.

В "Алло" найближчі шість місяців умовно ділять на два етапи: на подарунковий (День Св.Миколая, Новий Рік, День усіх закоханих) та весняний сезон. Тому для кожного етапу в компанії окремі прогнози попиту:

Подарунковий сезон:

гаджети;

одяг та взуття;

іграшки;

парфуми та косметика;

алкогольні напої.

Весняний сезон:

шини;

велосипеди;

сад та город;

одяг та взуття;

спортивні товари.

В OLX попит на товари на залежить від сезонних тенденцій. Тобто, з кінця осені до середини зими зростає попит на зимовий одяг і взуття. З березня – це велосипеди, дитячий і мототранспорт, дитячі коляски.