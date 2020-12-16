Новости 16 декабря: пенсии вырастут, скандал с Буславец, автомобили будут регистрировать по-новому

О росте пенсий. Благодаря повышению минимальной зарплаты с 5 до 6 тысяч гривен пенсии с 1 января 2021 года вырастут на 300 грн - до 2400 грн, повышение будет касаться тех, кому больше 65 лет и чей стаж составляет 30 лет - для женщин и 35 лет - для мужчин.

О скандале с Буславец. НАБУ в рамках дела "Роттердам +" опубликовало фрагмент перехваченного разговора (март-апрель 2020) топ-менеджера ДТЭК и иностранного лица о женщине-кандидате на пост главы Минэнерго (позже вр.и.о. назначили Ольгу Буславец - ред).

О регистрации автомобилей. Кабмин принял проект постановления, которое меняет порядок госрегистрации, перерегистрации и снятия с учета транспортных средств.

О пиццерие и налогах. Сотрудники Государственной фискальной службы в Киеве разоблачили менеджмент сети пиццерий в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.

О Гонтаревой и Авакове. НАБУ расследует дело о возможной причастности министра внутренних дел Арсена Авакова и экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой к незаконному завладению 62 млн евро "Citycommerce Bank", производство открыли по решению ВАКС.

О биткоине. Стоимость биткоина 16 декабря впервые в истории пересекла отметку в 20 тысяч долларов.

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