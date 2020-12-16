Кабмин изменил порядок госрегистрации транспортных средств

Кабмин принял проект постановления, которое меняет порядок госрегистрации, перерегистрации и снятия с учета транспортных средств: автомобилей, автобусов, самоходных машин, сконструированных на шасси автомобилей, мотоциклов всех типов, марок и моделей, прицепов, полуприцепов, мотоколясок, других приравненных к ним транспортных средств и мопедов.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Отмечается, что документ предусматривает возможность подать заявление и документы, необходимые для получения номерных знаков и регистрационных номеров, через е-кабинет водителя или Единый государственный портал админуслуг (если не нужен осмотр специалиста МВД).

Также предполагается недопущение отчуждения транспортных средств у владельцев, в отношении которых содержатся сведения в Госреестре должников.

Кроме этого, упрощаются процедуры осмотра транспортных средств при государственной регистрации, перерегистрации и снятия их с учета.

Экономическая правда