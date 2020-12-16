Ущерб в 75 миллионов: ГФС разоблачила сеть пиццерий в уклонении от уплаты налогов
Сотрудники Государственной фискальной службы в Киеве разоблачили менеджмент сети пиццерий в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.
Об этом сообщает пресс-служба ГФС в Facebook.
При этом, в ГФС не называют сеть пиццерий.
Отмечается, что во время обысков офисных и складских помещений обнаружили и изъяли цифровые носители, черновые записи, финансово-хозяйственные документы и наличные средства.
"Предварительно установлено, что организованная преступная группа осуществляла свою деятельность для уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах во время предоставления услуг мобильного питания под известным международным брендом.
Фактически, должностные лица одного из ООО, действуя в составе организованной группы, в течение длительного периода осуществляли на территории Украины реализацию товарно-материальных ценностей через стационарные магазины и интернет-магазин и скрывали реальные объемы полученного дохода используя подконтрольных ФОПов, доход которых фактически должен был декларироваться ООО", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что это привело к непоступлению в бюджет средств на общую сумму более 75 млн грн.
Экономическая правда
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