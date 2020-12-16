Стоимость Bitcoin впервые в истории пересекла отметку в 20 тысяч долларов

Стоимость биткоина в среду, 16 декабря, впервые в истории пересекла отметку в 20 тысяч долларов.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что криптовалюта подорожала на 4,5%, достигнув 20 440 долларов. Всего с начала года биткоин подорожал на 170% на фоне большого спроса инвесторов.

"Некоторых инвесторов, таких как хедж-фонды и семейные офисы, ранее сдерживал непрозрачный характер криптовалютного рынка. Усиление надзора за американской криптоиндустрией помогло решить ряд из этих проблем", - пишет агентство.

По данным CoinDesk, по состоянию на 16:16 по Киеву биткоин достиг отметки в 20 696,60 долларов. По состоянию на 16:44 - 20 477 долларов.

Напомним:

После резкого падения на прошлой неделе стоимость биткоина в понедельник, 30 ноября, поднялась до самого высокого уровня в истории - 19 808 долларов.

Курс биткоина во вторник, 24 ноября, на торгах впервые с 2017 года достиг отметки в 19 тысяч долларов, только в ноябре биткоин подорожал почти на 40%, а в целом с начала года - на 160%.

Ранее стоимость самой популярной криптовалюты - Bitcoin - достигла своего максимума в 2020 году, превысив отметку в 18 тысяч долларов.

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Экономическая правда