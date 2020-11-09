Новости 9 ноября: Hyperloop впервые перевез человека, Омеляна пытались "подкупить", реакция рынков на вакцину

Об "антиколомойском" законе. Верховный суд отказался удовлетворить кассационную жалобу Приватбанк и Кабмина по делу процедуры bail-in акций ООО "Реватис".

О росте инфляции. По сравнению с октябрем 2019 года, уровень цен вырос на 2,6%. В сентябре этот показатель составлял 2,3%.

О Hyperloop. Virgin Hyperloop впервые в мире совершил поездку с живым человеком в системе сверхбыстрого транспортировки вакуумными трубами. Скорость достигла более 170 км/ч.

О вакцине. Посольство Украины в Бразилии направило запросы относительно перспектив экспорта вакцины против COVID-19 на бразильские государственные институты.

Об Омеляне. Владимир Омелян заявил, что ему предлагали "перспективную" должность с предложением прекратить "политическое преследование" при условии прекращения критики в адрес Зеленского и Ермака, но он отказался.

О реакции рынков на вакцину. После того, как американская фармкомпании Pfizer сообщила миру об эффективности своей вакцины против COVID-19 на уровне 90%, рыночные индексы выросли до рекордных уровней.

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505% годовых и жесткое "выбивание" долгов: чем опасны быстрые онлайн-кредиты

Какие методы работы используют и чем грозят украинцам микрофинансовые организации, почему закон позволяет подобным сервисам действовать полукриминальными инструментами, и как заемщикам следует вести с ними диалог. (укр)