Украина ищет возможность закупить вакцину против COVID-19 через Бразилию, там тестируют и российскую

Посольство Украины в Бразилии направило запросы относительно перспектив экспорта вакцины против COVID-19 на бразильские государственные институты, которые являются партнерами их производителей, а также направило в Украину подробную информацию об иностранных производителях, которые тестируют вакцину на территории Бразилии.

Об этом сообщает экспертная организация StateWatch со ссылкой на письмо посла Украины в Федеративной Республике Бразилия в Минздрав и МИД Украины.

Также посольство предупреждает правительство Украины, что в первую очередь Бразилия будет удовлетворять потребности внутреннего рынка, который составляет более 210 млн человек, и отмечает, что Бразилия не является производителем вакцин, а только тестирует их и закупает смеси для дальнейшего производства в стране.

По состоянию на конец сентября 2020 года в Бразилии находились на III этапе тестирования и считались наиболее перспективными 4 вакцины против коронавируса:

ChAdOx1 nCoV-19, разработанная Университетом Оксфорд и британской компанией "AstraZeneca". С бразильской стороны партнером является государственный Институт иммунобиологических технологий "Bio-manguinhos" (г. Рио-де-Жанейро). Тесты в Бразилии начались в конце июня 2020 года. По соглашению предусматривались поставки смесей для производства 100,4 млн доз вакцины и получения Бразилией технологий ее производства. Вакцина должна быть готова для дистрибуции в первом квартале 2021 год. Цена за дозу оценивается в 3-4 долл. Coronavac, разработанная китайской компанией "Sinovac Biotech". С бразильской стороны партнером является государственный Институт "Butantan" (г. Сан-Пауло). Тесты в Бразилии начались в конце июля 2020 года. До конца года Институт должен получить 46 млн доз вакцины, до марта 2021 - еще 15 млн доз. Ожидается, что вакцина будет доступна для населения с января 2021 года. По состоянию на конец сентября правительство штата Сан-Пауло планировало начать строительство завода по производству этой вакцины, который должен быть закончен в 2022 году. По словам губернатора штата Сан-Пауло Ж. Дории, при наличии в стране других вакцин против COVID-19, Институт будет иметь возможность экспортировать "Coronavac" в страны Латинской Америки. BNT162b2, разработанная американской компанией Pfizer и немецкой BioTech. Тесты в Бразилии начались в начале августа 2020 года. По состоянию на конец сентября велись переговоры с правительством о получении в дальнейшем доз вакцины, а результаты по их эффективности ожидались в октябре 2020 года. Ad26.COV2.S, разработанная американской компанией "Jassen-Cilag", которая входит в группу Johnson&Johnson. 18 августа 2020 года Национальное агентство санитарного надзора предоставило разрешение на проведение III этапа тестирования этой вакцины в Бразилии.

Посольство Украины в Федеративной Республике Бразилия направило запросы относительно перспектив экспорта вакцины против COVID-19 на бразильские государственные институты "Biomagniunhos" и "Butantan", которые являются партнерами их производителей, однако ответа еще не получило.

"В письме говорится также о том, что 12 августа 2020 года Правительство штата Парана подписало Меморандум о взаимопонимании с Российским фондом прямых инвестиций для расширения технического сотрудничества, трансфера технологий и проведения исследований по российской вакцине "Sputnik-V", а 11 сентября Правительство штата Баия заключило соглашение о сотрудничестве с Российским фондом прямых инвестиций по поставкам 50 млн доз российской вакцины против COVID-19 "Sputnik-V".

Проведение клинических исследований этой вакцины планировалось с октября 2020 года", - добавили в StateWatch.

Экономическая правда