В октябре инфляция выросла до 2,6% в годовом измерении

По сравнению с октябрем 2019 года, уровень цен вырос на 2,6%. В сентябре этот показатель составлял 2,3%.

Об этом сообщает Госстат.

Общий уровень цен в октябре вырос на 2,7% до уровня декабря 2019 и на 2,6% к октябрю 2019 года. В течение месяца цены выросли на 1%.

Всего за январь-октябрь 2020 цены выросли на 2,4% к январю-октябрю 2019 года.

Также, относительно соответствующего периода в прошлом году, некоторые цены уменьшились. В частности, цены на газ упали на 30,1%, на топливо и масла - на 16,8%. Однако, в октябре цена газа выросла на 18,2%.

Один из крупнейших ростов - у табачных изделий и алкогольных напитков. Их цены выросли на 10,9% с прошлого года, в течение октября - на 0,9%. Инфляция в образовании составляет 13% к прошлому году. Из еды более чем 22% подорожали сахар и яйца.

Базовая инфляция составляет 3,4% с начала года.

Напомним:

Ранее Госстат сообщил, что в сентябре инфляция в годовом измерении снизилась до 2,3%.

Экономическая правда