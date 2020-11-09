Рыночные индексы выросли после сообщения о эффективную вакцину против COVID-19
После того, как американская фармкомпании Pfizer сообщила миру об эффективности своей вакцины против COVID-19 на уровне 90%, рыночные индексы выросли до рекордных уровней.
Об этом сообщают Reuters.
Pfizer и их немецкий партнер BioNTech SE стали первыми производителями, чья вакцина показала эффективность более 90% в предотвращении COVID-19. Ожидается, что вакцина может получить разрешение на использование в чрезвычайных ситуациях в США уже в конце ноября.
С появлением информации, фьючерсы S & P 500 выросли на 3.78%, а сделки Dow Jones - на 4.69%. Nasdaq-100 E-minis также взлетел на 2%.
Аналитики отмечают, что появление вакцины делает возможным сценарий, в котором экономика в целом и доходы на рынке восстанавливаться, как и до коронакризиса.
Накануне рыночные индексы также взлетели с появлением информации о победе Джо Байдена в выборах на пост президента Соединенных Штатов.
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