Hyperloop совершил первую поездку с человеком - Reuters

Virgin Hyperloop впервые в мире совершил поездку с живым человеком в системе сверхбыстрого транспортировки вакуумными трубами. Скорость достигла более 170 км/ч.

Об этом пишет Reuters.

Первый тест-запуск с человеком на борту проходил в Лас Вегасе, Невада, где компания владеет тестовой площадкой. Перед тем, как провести тестирование с человеком, на этой же площадке система прошла более 400 тестов без пассажиров.

Hyperloop использует систему магнитной левитации, позволяющий воспроизводить транспортацию практически беззвучно. В планах компании сделать возможной скорость более чем 900 км/ч.

В Virgin Hyperloop рассчитывают на получение лицензии до 2025 года и начать коммерческие перевозки до 2030 года.