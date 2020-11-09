Hyperloop совершил первую поездку с человеком - Reuters
Virgin Hyperloop впервые в мире совершил поездку с живым человеком в системе сверхбыстрого транспортировки вакуумными трубами. Скорость достигла более 170 км/ч.
Об этом пишет Reuters.
Первый тест-запуск с человеком на борту проходил в Лас Вегасе, Невада, где компания владеет тестовой площадкой. Перед тем, как провести тестирование с человеком, на этой же площадке система прошла более 400 тестов без пассажиров.
Hyperloop использует систему магнитной левитации, позволяющий воспроизводить транспортацию практически беззвучно. В планах компании сделать возможной скорость более чем 900 км/ч.
В Virgin Hyperloop рассчитывают на получение лицензии до 2025 года и начать коммерческие перевозки до 2030 года.
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