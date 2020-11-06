Новости 6 ноября: аудит государства, дефицит Пенсионного фонда, международные резервы

Об аудите государства. По результатам экономического аудита правительство установило, что размер нереализованного потенциала Украины за последние 10 лет составляет 1 триллион долларов.

При существующей торговой структуре размер потенциала Украины в международной торговле составляет 407 миллиардов долларов.

О дефиците Пенсионного фонда. По статистике января-октября 2020 расходы Пенсионного фонда превысили доходы на 17,3 миллиарда гривен. Октябрь стал первым месяцем года, где доходы и расходы на одном уровне.

О международных резервах. По предварительным данным, на 1 ноября 2020 года международные резервы Украины составляли 26,1 млрд долларов (в эквиваленте) - в октябре они уменьшились на 1,5%.

О ВВП. Среди ключевых стратегических индикаторов в "Векторах экономического развития до 2030 года", которые представил Кабмин, - увеличение реального долларового ВВП Украины с 136 млрд долларов по итогам 2019 года до 300-460 млрд долларов до 2030 года.

О МВФ. Министерство финансов ожидает до конца этого года транш от МВФ в рамках действующей программы stand-by, по словам министра Сергей Марченко, Украина уже выполнили 4 структурных маяка программы из 10.

О "дочери" "Нафтогза" и 300 млн кубах газа. Компания "Укртрансгаз" обратилась в Хозяйственный суд Киева с требованием утвердить мировое соглашение, предусматривающее передачу 300 млн кубов газа пулу фирм, с которыми госкомпания недавно вела ожесточенную борьбу и открыто называла мошенническими.

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