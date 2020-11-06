По предварительным данным, на 1 ноября 2020 года международные резервы Украины составляли 26,1 млрд долларов (в эквиваленте) - в октябре они уменьшились на 1,5%.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Отмечается, что резервы в октябре сократились вследствии погашения внешних и внутренних обязательств государства и проведения валютных интервенций НБУ для сглаживания курсовых колебаний на валютном рынке.

В Нацбанке добавили, что динамику резервов определяли следующие факторы:

операции правительства по управлению госдолгом. Общий объем платежей по обслуживанию и погашению государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте составил 381 млн долл (в эквиваленте). В частности, 213,3 млн долл были направлены на обслуживание и погашение ОВГЗ, номинированных в иностранной валюте, 78 млн долл - на обслуживание еврооблигаций, остальные средства - на выполнение других обязательств государства в иностранной валюте. В то же время валютные поступления в пользу правительства составляли 188 млн долл (в эквиваленте).

операции НБУ на межбанковском валютном рынке.

Сообщается, что в отдельные дни октября спрос на валюту на межбанковском валютном рынке превышал предложение вследствие оживления деловой активности, в том числе активизации импортеров.

"Для сглаживания колебаний в сторону обесценения Национальный банк провел несколько интервенций по продаже валюты на сумму 191,3 млн долл.

Еще один фактор, который влиял на динамику резервов, - переоценка финансовых инструментов (вследствии изменения рыночной стоимости и курсов валют). В прошлом месяце их стоимость уменьшилась на 1,1 млн долл (в эквиваленте).

"Текущий объем международных резервов покрывает 4,4 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка", - добавили в НБУ.

Напомним:

По состоянию на 1 октября 2020 международные резервы, по предварительным данным, составили 26 525,7 млн долларов США (в эквиваленте) - в сентябре они уменьшились на 8,7% с учетом прохождения периода пиковых долговых выплат по внешним обязательствам государства.

Экономическая правда