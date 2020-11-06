Потенциал Украины в международной торговле составляет 400 миллиардов долларов – Шмыгаль

При существующей торговой структуре размер потенциала Украины в международной торговле составляет 407 миллиардов долларов.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время презентации результатов аудита государства.

"Минус 407 млрд долл собственного потенциала в международной торговле и транзите, даже при существующей торговой структуре, уже заключенных торгово-экономических соглашениях мы теряем такие колоссальные средства", - сказал Шмыгаль.

Он подчеркнул, что за счет поддержки экспорта и торговой дипломатии есть возможность нарастить товарный экспорт на Восток, в страны Африки, в страны Латинской Америки, и сегодня задача для Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности на следующий год обеспечить 1 млрд долл. новых экспортных контрактов для украинских производителей.

По словам Шмыгаля, в Украине во всех секторах высокотехнологичного производства есть потенциал, который можно раскрывать: и космическое производство, и машиностроение и другие отрасли.

С момента обретения независимости, нереализованный инвестиционный потенциал Украины составляет 63 млрд долларов, заявил Шмыгаль.

"Инвестиционный потенциал Украины - это 63 млрд долл. Наш регион является весьма привлекательным для инвестиций в целом, но мимо Украины за эти почти 30 лет прошли десятки миллиардов долларов инвестиций", - сказал Шмыгаль.

Он отметил, что в прошлом году прямые иностранные инвестиции в Украину были в пять раз ниже частных переводов отечественных трудовых мигрантов.

Напоминаем:

По результатам экономического аудита правительство установило, что размер нереализованного потенциала Украины за последние 10 лет составляет 1 триллион долларов.

Самую крупную долю в этой цифре занимают полезные ископаемые. По словам главы правительства, правильное использование недр может принести Украине 409 миллиардов долларов.

Согласно результатам аудита, Украина не использовала свой земельный потенциал на 85 млрд долларов.

Нереализованный потенциал Украины по использованию водных ресурсов оценивается в 12 млрд долларов, лесных – в 40 млрд долларов, сообщил Шмыгаль.

Экономическая правда