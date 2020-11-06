Дефицит Пенсионного фонда составляет более 17 миллиардов гривен

По статистике января-октября 2020 расходы Пенсионного фонда превысили доходы на 17,3 миллиарда гривен. Октябрь стал первым месяцем года, где доходы и расходы на одном уровне.

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда.

Так, за 10 месяцев 2020 году общие доходы учреждения составляют 378 миллиардов гривен. За соответствующий период 2019 года - 354 миллиарда, то есть в этом году фонд заработал на 6,8% больше. Расходы с начала года составили более 395 миллиардов.

Доходы Пенсионного фонда состоят из собственных доходов и дофинансирований из госбюджета. Так, в 2020 году собственных средств было 226,7 миллиарда, то есть 60%. В 2019 эта доля составляла 55,5%.

Расходы за октябрь в этом году составили 39,9 миллиарда и составили доходам Фонда.

Экономическая правда