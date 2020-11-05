Новости 5 ноября: бюджет-2021, прогноз падения ВВП, Конституционный суд и земля

О бюджете-2021. Верховная Рада приняла в первом чтении проект госбюджета на 2021 год.

О прогнозе падения ВВП. В Минэкономики оставили неизменным прогноз сокращения ВВП на 4,8% по итогам года (в том числе на уровне 3% в 4 квартале), но в условиях длительного локдауна в Украине и мире падение по итогам года ожидается на уровне 5,6% (6 % в 4 квартале).

О Конституционном суде и земле. Конституционный суд объявил о перерыве в рассмотрении дела относительно официального толкования положений Конституции относительно земли.

Об аудите Госрезерва. По инициативе Минэкономики и по поручению Кабмина провели аудит Госрезерва, который подтвердил тотальное разворовывание запасов и миллионные убытки.

О Нацкомисси по тарифам и Конституционном суде. В Конституционный Суд поступило представление 50 народных депутатов о конституционности назначения действующего состава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

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