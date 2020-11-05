Влиятельный тесть, тайная команда и "поверхностные" иностранцы в УЗ: откровения "слуги народа" и ексшоумена Александра Скичко

"У пана Скічка просто амбіція – бути міністром інфраструктури. Я не жартую. Йому здається, що він вибрав дуже вправний спосіб – критикою показати, що він великий транспортник", – говорив в останньому інтерв’ю ЕП міністр Владислав Криклій, відповідаючи на випади в свій бік зі сторони молодого нардепа.

Публічний конфлікт міністра з депутатом був одним з приводів для інтерв’ю, однак далеко не єдиним – Скічко сам по собі цікавий не тільки цим.

Він як і більшість "слуг народу" потрапив в Раду на хвилі популярності президента Володимира Зеленського та втомленості електорату від старих облич.

До обрання депутатом Скічко жодного дня не працював в реальному секторі, тому похвалитися глибинними знаннями в транспортній сфері він не може. В ході розмови це відчувається як мінімум по його розмашистих відповідях.

Герой інтерв’ю пояснює такий недолік просто: "Поруч зі мною є команда експертів з інфраструктури, які разом працюють над цими питаннями". Дійсно такий підхід в поточних реаліях виглядає логічним.

Однак виникає питання, звідки поруч з колишнім шоуменом і телеведучим взялась команда спеціалістів-транспортників, хто ці люди та чи не пов’язані вони з його тестем-бізнесменом Леонідом Юрушевим, який володіє активом в залізничній галузі?

Отримати пряму відповідь на ці питання не вдалося: депутат переживає, що одразу після того, як прізвища помічників потраплять в пресу, їх почнуть "збивати", ангажувати та поливати брудом.

Однак варто визнати й той факт, що завод Юрушева після зміни влади не переміг в жодному великому державному тендері. Скічко запевняє, що й не виграє в майбутньому – це начебто була його вимога, щоб уникнути спекуляцій і пересмикувань на тему родинних зв’язків.

В інтерв’ю ЕП нардеп розповів, які він бачить проблеми в транспортній галузі, про конфлікт з міністром інфраструктури, корупцію в "Укрзалізниці", спроби призначити "своїх" людей в компанію та провал "Слуги народу" на місцевих виборах.

"Нові обличчя", впливовий тесть і таємничі експерти депутата Скічка

— Як оцінюєте результати місцевих виборів?

— Головне досягнення, на мою думку, це те, що перезавантаження еліт відбулося на регіональному рівні. Обранці отримали вотум довіри. До влади прийшло багато достойних людей, фактично в усіх регіонах, крім, звісно, окупованих територій.

— Чи не є ці результати сигналом, що влада робить щось не так?

— Після таких результатів мають бути зроблені висновки і було б доречним перезавантаження окремих облдержадміністрацій та навіть міністерств.

— Президент з самого початку робив акцент на нових обличчях. Але проблема в тому, що гарний хлопець – це не професія. В "Слузі народу" це вже зрозуміли?

— Тут думки розходяться. Деякі ЗМІ кажуть, що "Слуга народу" вже призначає старих політиків, інші – що призначають нових без досвіду.

Спекуляцій вистачає і про старі, і про нові обличчя в "Слузі народу". Це робиться для того, щоб заплутати людей. "Слуга народу" – партія влади, тому більшість опонентів, зрозуміло, працювали як опозиція. Моя позиція – компетентність і професійність має вагоме значення при призначенні на посаду.

Якщо людина заангажована, і якщо ми говоримо про відвертих "господарників", які по 20 років в державному управлінні, але не показали жодного результату, то варто задуматися, чому вони цього не зробили.

Якщо в людини немає бажання щось змінювати, якщо вона приходить красти, то який би він не був професіонал, ці зміни не відбудуться.

фото олександра скічка

— Можна більш детально про мотивацію. Навіщо молода людина, яка, схоже, непогано заробляла, вирішує йти в парламент, сидіти за цими партами за відверто невисоку зарплату?

— В 2019 році відбулась певна електоральна революція, і люди повірили, що нарешті в країні можна провести системні, а не точкові зміни. Десь щось підлатати, підфарбувати…

— Або замінити міністра інфраструктури.

— Так, наприклад, змінити одного міністра інфраструктури на іншого і так далі. А зміни можна провести системно. Тому що потрібно змінювати систему, за якою працює держава. В мене є бажання змінити систему, провести системні реформи. Я прийшов без досвіду в політиці, але з бажанням змін.

— Ви обирали між аграрним і транспортним комітетом. Чому зупинились на останньому?

— Дійсно, обирав між аграрним і транспортним. Навіть в легендарному учбовому закладі Трускавця я спочатку спробував себе в аграрному комітеті. Мотив був єдиний – я балотувався по аграрному округу і це дійсно ті проблеми, які турбують людей.

Інша проблема, яка турбує людей на моєму окрузі і в цілому на Черкащині – це інфраструктура. За останні 10 років на Черкащині було відремонтовано 192 кілометри доріг, або 19 на рік. А в цьому році буде відремонтовано більш ніж за 10 років – 232 кілометри. Я вважаю, що це дійсно є результатом діяльності нашої команди.

Ще один результат – запуск дизель-потягу Черкаси-Станція Шевченка. Це покращує залізничне сполучення між Черкасами та Києвом. Але це рішення тимчасове.

Ми домоглися, щоб у бюджеті на наступний рік була виділена сума на електрифікацію необхідної ділянки залізниці і запуск повноцінного експресу Черкаси-Київ, а згодом і з іншими містами.

Чому транспортний комітет? Тому що це базова галузь, якою кожного дня користується кожен українець. І ця галузь, як на мене, незважаючи на свій беззаперечний потенціал, недооцінена і обділена увагою.

— Ваш тесть (бізнесмен Леонід Юрушев – ЕП) є акціонером заводу "Дніпровагонрембуд". Це жодним чином не вплинуло на вибір комітету?

— Із самого початку мій тесть був категорично проти, щоб я йшов у політику, тому що це "брудна справа". Він не є публічною людиною і не хоче нею бути. Тому це був мій вибір як свідомого громадянина.

— В якому стані цей завод? Судячи з даних Prozorro, він останнім часом не вигравав жодних великих тендерів.

— Наскільки я знаю, сьогодні цей завод не працює із держзамовленнями. Коли я почав працювати у транспортному комітеті, то, щоб уникнути спекуляцій і пересмикувань на тему родинних зв’язків у майбутньому, я запитав (у Юрушева. – ЕП), чи можливо розглянути можливість роботи підприємства без участі в державних тендерах. Сьогодні завод працює на приватних замовленнях, ремонтує приватний вантажний парк вагонів.

— Ви з ним не обговорюєте робочі питання?

— Це (завод "Дніпровагонрембуд". – ЕП) – непрофільний актив, він дотаційний. Основний бізнес абсолютно в іншій галузі, тому ми не обговорюємо питання цього підприємства взагалі.

— В одному з інтерв’ю ви сказали: "Поруч зі мною команда експертів, які допомагають розібратися в питаннях інфраструктури". Ви ніколи не працювали в цій сфері. Звідки поруч з вами опинились транспортні експерти?

— За рік роботи у парламенті, в комітеті біля мене сформувалася команда однодумців. Вони знають мою позицію з різних галузевих питань і теж прагнуть реальних змін у транспорті та в інфраструктурі. Це колишні співробітники профільного та інших міністерств, експерти. Вони мене консультують, беруть участь у розробці тих чи інших рішень.

— Вони співпрацюють з вами на громадських засадах чи отримують зарплату?

— Вони консультують мене на громадських засадах, в усіх є основна робота. У вільний від роботи час ми можемо збиратися, працювати над пропозиціями, рішеннями, які можна втілювати і в рамках комітету, і в рамках міністерства.

Ніяких формалізованих відносин тут немає, це саме команда однодумців, обмін ідеями, думками, і багато з них мають реальну практичну вагу і перспективу.

— Хто ці люди? Можете назвати три-п’ять прізвищ, які входять до найближчого оточення?

— Якщо можна, я утримаюсь від відповіді. Коли називаєш якісь прізвища, потім відбувається інформаційна атака на цих людей або їх починають збивати.

— Плануєте кудись працевлаштувати своїх помічників?

— "Збивати" – мається на увазі, що людей починають ангажувати, поливати брудом і так далі. Навіть якщо людина є твоїм помічником, то через неї іде тиск на тебе. Її починають поливати брудом, а ти маєш виправдовуватися або ж прощатися з нею.

— В країні сформувався певний кадровий дефіцит, в тому числі через політику "нових облич", а у вас, виявляється, є команда професіоналів. Нікого не намагались працевлаштувати в держкомпанії, відомства на ту ж саму "Укрзалізницю"?

— Справа в тому, що до призначення Жмака (Володимир Жмак, голова правління "Укрзалізниця". – ЕП) я не міг пропонувати взагалі будь-кого на "Укрзалізницю", тому що там не було керівництва.

Я вам розкажу свою історію про "Укрзалізницю". Коли я прийшов, там був Євген Кравцов (попередній голова "УЗ". – ЕП). Я почав вивчати реальну ситуацію в компанії і зрозумів, що за три роки відбулася підміна понять – "Укрзалізниця" прибуткова на папері, але фактично по всім показникам вона пішла в мінус.

Про це говорить швидкість обертання вагонів, швидкість руху вантажних вагонів, стан колій, кількість капітальних інвестицій, закриття малодіяльних станцій тощо.

По всіх цих параметрах "Укрзалізниця" пішла вниз, але при цьому за 2019-й рік було 3 мільярди гривень прибутку. Пояснивши підміну понять Комітету, міністру і прем’єр-міністру, нам вдалося довести до наглядової ради некомпетентність і неефективність цього керівника. В результаті контракт був розірваний.

Потім "Укрзалізницею" по черзі керували Желько Марчек і Іван Юрик. Останній був фіндиректором в момент, коли відбувалася підміна цих понять. От тільки недавно ми нарешті отримали нового керівника.

Розкладаючи цю історію: в принципі рекомендувати когось туди не мало жодного сенсу, тому що реальні зміни не відбулися б, яку б людину туди не поставити. Тому що потрібно вичищати ці "авгієві конюшні", потрібно оптимізувати процеси, змінювати структуру і проводити реальну реформу компанії.

Якщо людину рекомендувати, треба потім за неї відповідати. А якщо я з нею не працюю, то я досить обережно ставлюся до того, щоб когось рекомендувати.

Конфлікт з міністром, "поверхневі" іноземці та рецепт виведення з кризи "Укрзалізниці" за три кроки

— У вас конфлікт з міністром інфраструктури Владиславом Криклієм. Ви були ініціатором його відставки. Сам міністр в інтерв’ю ЕП казав, що ви хочете в його крісло. Проте, є і інша версія – ви пропонували своїх людей на "Укрзалізницю", вам відмовили і після цього ви почали його атакувати.

— В мене немає конфлікту з Криклієм. Я не задоволений результатами його діяльності та говорю про це публічно. Якщо я працюю в комітеті транспорту й інфраструктури, а він очолює міністерство, то фактично я з ним розділяю політичну відповідальність. Ми ж працюємо в команді?

Коли я проводжу зустрічі з профсоюзом "Укрзалізниці", вони ставлять мені ряд питань – чому ось так, а не інакше – я не можу їм відверто брехати і захищати міністра в той момент, коли він не правий. Тут немає результатів, тут неправильно, це все фікція, а не реальні реформи.Про це потрібно говорити відкрито.

Я неодноразово про це казав міністру на комітетах, ставив йому питання, але, на жаль, немає відповіді. Якщо пройтися по кожній галузі, то стає зрозумілим, що це не особистий конфлікт, а це невдоволення безпосередньо результатами діяльності.

Не тільки я підписувався за його відставку. Підписувалися й інші депутати. Якби ви побували на комітеті в момент заслуховування результатів діяльності за рік, то ви б зрозуміли, що не тільки я не задоволений, а й інші члени комітету.

Чому? Реформа "Укртрансбезпеки" не починалася. При цьому, витрачаючи мільярди на будівництво доріг, ми сьогодні не маємо габаритно-вагового контролю на дорогах. Два тижні тому у нас була виїзна робоча поїздка. З 78 пересувних зважувальних комплексів з весни не працює 70.

фото олександра скічка

— Криклій обіцяв, що до кінця року мають запрацювати близько 40 комплексів.

— Відкрию секрет: автоматичні комплекси, про які говорить міністр, в автоматичному режимі не штрафують. Вони зважують, а далі через 5 кілометрів стоїть пост "Укртрансбезпеки", який має зупинити, переважити на своїх вагах і виписати штраф.

Коли я напряму запитав у працівників "Укртрансбезпеки": "Чи буває таке, що автоматично зафіксували перевантаження, а потім перевантажили і все ок"? Він відповів, що буває. Скажіть, будь ласка, це ефективно?

В "Укрзалізниці" півроку були виконуючі обов’язків, не було повного складу правління і так далі.

— Як оцінюєте нове керівництво "Укрзалізниці"? Після зміни керівника ми тепер рухаємось в правильному напрямку?

— Два місяці – надзвичайно мало, щоб зробити якісь реальні кроки в "Укрзалізниці", але позитивна динаміка в цьому напрямку є.

Мені подобається курс, в якому ми рухаємося: завантаження наших заводів, ремонт колійного господарства, ремонт локомотивів, не купівля іноземних, на які у нас немає коштів, а вкладення коштів в нашу економіку.

Взагалі щодо капітальних інвестицій змінюють трішечки підходи. Вони зараз хочуть скоротити адміністративний апарат, диджиталізувати процеси, тому що це дуже застаріла структура, яка в такому вигляді не зможе розвиватися.

— Ви критикували фінплан "Укрзалізниці" на 2020-й рік як по суті, так і через те, що він був затверджений з великою затримкою. Фінплан на наступний рік буде затверджений вчасно чи будуть враховані в ньому зауваження учасників ринку?

— Потрібно вирішувати системно, чому так відбувається. Чому сьогодні фінплани затверджуються в середині літа або ж осінню на поточний рік? Тому що немає відповідальності. Наглядова рада продовжує отримувати високі зарплати, високі премії, незважаючи на те, що вони не затвердили фінплан.

Тому потрібен законопроєкт, який буде визначати обов'язки наглядової ради, їхні показники ефективності. Не може бути прибутковість єдиним показником ефективності.

— Ви збиралися реєструвати відповідний законопроект щодо наглядових рад ще у вересні.

— Сьогодні буде зареєстрований.

— Ви також говорили, що іноземці в наглядових радах не є ефективними, що вони захищають свої інтереси та іноземних компаній.

— Я говорив про конкретну наглядову раду (Укрзалізниці. – ЕП)

— "Укрзалізниці".

— Так і про конкретних іноземців. Я не проти іноземців в наглядових радах, але за цим альтернативним законопроєктом більша частина має бути українцями, решта можуть бути іноземцями. Тобто, іноземці можуть консультувати, можуть допомагати і вони реального багато чого можуть навчити в управлінні.

Проте я також багато чув про те, як проводиться засідання наглядової ради, куди вони можуть приїхати непоінформованими, не вивчаючи інформацію, яку їм надсилають, або вивчаючи її досить поверхнево. Є відчуття, що вони не несуть жодної відповідальності за ту діяльність, яку вони проводять.

Іноземці сприймають "Укрзалізницю" виключно як бізнес. Тобто для них це підприємство, яке має бути прибутковим, все інше їх не хвилює.

— В статуті "Укрзалізниці" написано, що метою підприємства є отримання прибутку.

— Але там є і інші завдання, які стоять перед компанією. Не лише прибуток. "Укрзалізниця" – це стратегічне підприємство, яке виконує і соціальну функцію.

— Це стратегічне підприємство зараз перебуває в стані фінансової кризи. Що ж, на вашу думку, треба зробити для виходу з кризи?

— По-перше, треба сформувати команду. Я знаю, що на цьому етапі були певні протиріччя з наглядовою радою, тому що Жмаку місяць не підписували контракт, який був затверджений урядом.

По-друге, потрібно оптимізувати адміністративний апарат. Він сьогодні надзвичайно роздутий, надзвичайно роздуті зарплати і є дублюючі функції. За рахунок цього низька ефективність прийняття управлінських рішень.

По-третє, потрібно проводити реформу "Укрзалізниці" безпосередньо через розділення на різних операторів. І підготовку до цього можна проводити без прийняття закону про залізничний транспорт.

— Чи варто змінювати тарифну політику в частині вантажних перевезень?

— По тарифах ситуація складніша, тому що цим має займатися не "Укрзалізниця" як монополіст, а окрема структура – Нацкомісія з питань регулювання транспорту.

— Що робити з поділом на тарифні класи, який не є справедливим і дотує певні види бізнесу?

— У кожної монети дві сторони. З одного боку, правильний підхід, якраз-таки уніфікація тарифу і плата за тонну-кілометр. Але з іншої сторони ми маємо розуміти, що це значно підвищує, зокрема, і вартість того ж "великого будівництва".

Тому що щебінь чи пісок, який везе сьогодні "Укрзалізниця", подорожчає. Якщо говорити про вугілля, наприклад – то потім може відбутися зростання цін на електроенергію. Тому це питання дискусійне.

Якби в нас було розділення на три оператори, то оператору інфраструктури було б не важливо, який вантаж сьогодні везе перевізник. Він продає пропускну спроможність, а інший оператор йому надає вагони, а інший – надає локомотиви. Тоді це чесно і справедливо. Тобто фактично це уніфікація, якщо говорити так. Але при розділенні вона була б чесна і справедлива.

— Якщо вже говорити про розділення: чому на 12 засіданнях вашого підкомітету жодного разу не був розглянутий законопроект про залізничний транспорт?

— Він розглядався і не один раз. Але він досі не винесений в зал і не проголосований. А не проголосований він тому, що ми не отримали відповіді на свої запитання від "Укрзалізниці" та від Міністерства транспорту та інфраструктури.

Було 12 засідань комітету, але не всі вони стосувались законопроєкту. Деякі з них були по локомотивному господарству, по проблемах "Укрзалізниці" взагалі, в тому числі і по законопроєкту.

Ми неодноразово ставили питання "Укрзалізниці" і Мінінфраструктури, зокрема, як вони бачать реформу компанії, за рахунок чого будуть фінансуватися пасажирські перевезення та чи є висновок Мінфіну?

"Укрзалізниця" поводить себе фантастично: "приймайте закон, фінансування пасажирки має здійснювати Мінфін". Мінфін каже: "грошей нема, ми не будемо фінансувати". Крос-субсидування заборонено. Який вихід з ситуації? Чи не отримаємо після прийняття цього законопроєкту соціальну бомбу, коли пасажирські перевезення просто зупиняться? Я не знаю.

Я хотів би отримати відповіді на ці запитання. Мають бути конкретні відповіді від "Укрзалізниці" і Мінінфраструктури.

фото олександра скічка

— Тобто мають бути зроблені якісь розрахунки?

— Звичайно. Ми говоримо сьогодні про приватну тягу. Покажіть хоч одні розрахунки щодо приватної тяги, яка сьогодні впроваджується. Чому на пілотному проекті приватної тяги були взяті саме ці відрізки? Які фінансово-економічні наслідки будуть для "Укрзалізниці", якщо вона віддасть сьогодні ці основні відрізки? Чи є ці прорахунки?

Я особисто їх ніколи не бачив і впевнений, що вони відсутні. Тому що сьогодні це більше фікція.

Про корупцію, приватну тягу та внутрішній водний транспорт

— Ви говорили, що досконало вивчили ситуацію на "Укрзалізниці". Раніше були різні оцінки щодо масштабів корупції на підприємстві. Яка ваша оцінка?

— Складно порахувати реальну цифру але те, що корупція залишається в значних масштабах на "Укрзалізниці" – факт.

Корупцією мають займатися правоохоронні органи. Їх у нас на сьогоднішній день аж вісім. Я думаю, що хтось з них дасть компетентну оцінку. Але потрібно сьогодні в тій позиції, в якій ми знаходимося, не боротися з корупцією, а змінювати підходи і мінімізувати корупційні ризики.

Умовно кажучи, можна шукати, хто зливає масло в двигунах локомотивів, чи хто краде дизель. А можна впроваджувати новітні технології диджиталізації – електронну систему, яка буде контролювати рівень використання цього масла чи дизелю. Я прихильник другого етапу.

— Що робити з малодіяльними станціями (залізничні станції з незначним обсягом роботи. – ЕП)?

— Потрібно дуже обережно підходити до скорочення інфраструктури "Укрзалізниці". Закриваючи цю малодіяльну станцію, маємо розуміти, що відкрити її буде в 10 разів складніше.

Якщо підходити з точки зору бізнесу, то "Укрзалізниця" каже: "Ця малодіяльна станція є неефективною, тому ми її закриваємо". Якби "Укрзалізниця" була просто підприємством, яке отримує прибуток, то, можливо, вона могла так робити.

Але як я вже казав – це стратегічне підприємство, яке виконує соціальну функцію. Потрібно розуміти, що якщо навіть один потяг виїжджає з цієї станції і там знаходиться маленький елеватор, то в результаті закриття цієї станції ми закриваємо цей елеватор. Цього категорично не можна робити.

За інформацією "Укрзалізниці", збитки від малодіяльних станцій налічували 300 мільйонів гривень. Відверто кажучи, така сума – питання яке можна вирішити і потрібно шукати компроміси.

Десь бізнес може взяти на себе фінансування малодіяльних станцій, потрібно їм дати цю можливість, десь "Укрзалізниця", десь місцеві громади. Але закривати малодіяльні станції точно категорично не можна.

— Рівень зношеності залізничних колій зараз перевищує 50%, це несе небезпеку як для пасажирів так і для вантажів. Звідки брати інвестиції на їх відновлення?

— Перше – це оптимізація процесів. Як я вже казав, якщо подолати корупцію на тому ж дизпаливі чи маслі, на інших процесах, можна вивільнити кошти, які можна вкладати в інфраструктуру.

Друге – міжнародне фінансування має направлятися якраз-таки на інфраструктуру. Зокрема, є фонди, які фінансують виключно залізничну інфраструктуру.

І останній – це держава, можливо, держава навіть має бути на першому місці, але вона точно має вкладати в свою інфраструктуру.

Минулого тижня ми їхали потягом Інтерсіті+ Київ-Костянтинівка. І дуже сумно бачити, коли потяг, який може їхати 160 км/год лише на декількох відрізках їхав з такою швидкістю, а в більшості своїй – це 80-90 км/год. Це якраз говорить про зношеність інфраструктури і про необхідність її відновлення.

— За півтори години з Києва до Одеси не доїдемо?

— Це до міністра. Це його гіперлуп.

— Була інформація, що дев’ять компаній зацікавились пілотним проєктом про приватну тягу. Що це за компанії і як рухається це питання?

— Наскільки мені відомо, зараз з приходом нового очільника цей процес трішечки призупинився, тому що він поставив такі ж самі питання, які ми ставили рік: які фінансово-економічні наслідки для "Укрзалізниці" від впровадження приватної тяги?

Ніхто не дав відповідь на це питання. Тому були обрані відрізки, були обрані компанії, які захотіли брати в цьому участь. Ну от безпосередньо на цьому зупинились.

Ще один важливий елемент: прийняття законопроєкту "Про залізничний транспорт" мало відбутись після запровадження проєкту пілотної тяги. Тому що цей законопроект передбачає лібералізацію ринку, і в тому числі впровадження приватної тяги.

Ми мали впровадити пілотний проєкт, подивитись на наслідки і на основі цього внести зміни до законопроєкту. Як ми можемо сьогодні це зробити, якщо пілотний проєкт приватної тяги досі не їде?

— Щодо розділення були розмови про поділ компанії на три частини, потім на чотири, потім знову позиція змінилась. Яка модель буде найбільш ефективною та правильною?

— Я думаю, що найбільш правильно було б перестати говорити, а почати реформу і розділити на три базові частини: інфраструктура, вантажі і пасажирка. Далі можна додавати інші.

Плюс питання непрофільних активів. Дивіться, пройшов рік, ми всі говоримо про те, що з непрофільними активами "Укрзалізниці" потрібно щось робити. Але, на жаль, нічого досі не зроблено. Тому трохи дивно, коли мені кажуть про особистий конфлікт з Криклієм, враховуючи його результати.

— Національний регулятор у сфері транспорту. Один законопроєкт був відкликаний через відставку Кабміну, зараз зареєстрований інший. Що з ним?

— Ми чекали, міністерство обіцяло нам законопроєкт про Нацкомісію з питань регулювання транспорту. Вони проводили переговори, вивісили в себе навіть на сайті, але з моменту відкликання пройшло вже півроку, а документ так і не був зареєстрований.

Тому ми пішли своїм шляхом – в серпні зареєстрували його від депутатського корпусу. З цього моменту ми провели вже декілька робочих нарад і два круглих столи. Далі законопроєкт буде обговорюватися на комітеті.

Я буду зі свого боку максимально проштовхувати його, тому що вважаю, що це надзвичайно необхідний законопроект, базовий для галузі. Значна частина зауважень бізнесу мені здається правильною і я буду їх відстоювати в комітеті. Зараз головне – пройти комітет, а далі вже винесення в зал.

— Інший важливий законопроєкт – про внутрішній водний транспорт. Що з ним?

— Він вже мав бути прийнятий, але Рада не проголосувала за включення цього законопроєкту до порядку денного. Я думаю, це пов’язано з тим, що значна частина депутатів хворіє і реально не вистачило двох голосів для включення в порядок денний.

Важко давати конкретні прогнози, але за попередньою інформацією в листопаді він має бути включений в порядок денний і ухвалений.

Про гроші з Covid-фонду на "Велике будівництво"

— Влітку ви підтримували передачу грошей з Covid-фонду на дороги. Тоді, за вашими словами, ситуація не була критичною. Чи не було це помилкою?

— Сьогодні Міністерство охорони здоров'я запевняє, що всі забезпечені необхідними засобами захисту, киснем, ШВЛ-апаратами і так далі. Тому я не можу сказати, що це була помилка. Будемо сподіватися, що так і буде.

Щодо розподілу коштів, то штраф отриманий від "Газпрому" з самого початку планувалося направити на ремонт доріг. "Нафтогаз" їх перерахував у бюджет, а після секвестру вони опинилися у фонді, який ми зараз знаємо як Covid-фонд. І вже звідти 35 мільярдів повернули на ремонт доріг. Тобто, цільове призначення коштів тут не мінялося.

фото олександра скічка

— За останніми даними, об’єкти проекту "Велике будівництво" готові на 87%. Чи будуть вони готові на 100% до кінця року?

— Потрібно розуміти, що реалізація значної частини цих об’єктів почалася не в лютому місяці, а значно пізніше. Тому що в дорожньому господарстві 25% – це перехідні об’єкти, а 75% – нові, які були сформовані вже за цієї влади.

Там є певна процедура, потрібно замовити проєкт, пройти експертизу, Враховуючи, що значна частина об’єктів почала будуватися тільки влітку, це затягує процес, але все-одно я впевнений, що об’єкти будуть здані.

— Президента часто критикують саме за те, що в програму "Велике будівництво" включають проєкти, реалізація яких була розпочата за часів Порошенка.

— "Велике будівництво" – це безпрецедентна за амбіціями, темпами і масштабами програма. І сьогодні ми бачимо неабиякі результати, про які хтось колись казав, що він це зробить. Але вони робляться лише сьогодні.

Тому дуже дивно виглядає критика, що щось починалося за попередників. Дійсно, Запорізький міст починався за попередників, але реально будується зараз. Його 16 років ніхто не будував.

Той же міст через Хаджибейський лиман – 12 років тому розпочали, завершується в 2021 році. Бурштинський міст на Закарпатті – розпочатий 16 років тому – завершується цього року. Мостовий перехід через річку Дністер – розпочатий в 94-му році – закінчили цього року.