ВВП по итогам года: В Минэкономики прогнозируют падение на 5,6% в случае длительного локдауна

В Минэкономики оставили неизменным прогноз сокращения ВВП на 4,8% по итогам года (в том числе на уровне 3% в 4 квартале), но в условиях длительного локдауна в Украине и мире падение по итогам года ожидается на уровне 5,6% (6 % в 4 квартале).

Об этом говорится в Обзоре экономической активности, опубликованном на сайте министерства.

"По итогам года Минэкономики оставляет неизменным прогноз ВВП (сокращение на уровне 4,8%, в т.ч. сокращение ВВП в IV квартал - на уровне 3,0%) при условии, что ситуация с уровнем заболеваемости до конца года как в мире, так и внутри страны значительно не ухудшится и соответственно не произойдет усиление превентивных мер.

Однако, если будет иметь место длительный локдаун в Украине и мире, то падение ВВП в IV квартале может оказаться значительно больше - на уровне 6,0%, при таких условиях падения ВВП по итогам года ожидается на уровне 5,6%", - подчеркнули в Минэкономики.

Также в Минэкономики отметили, что отдельным фактором влияния на ВВП до конца года является нисходящая динамика в сельском хозяйстве, в том числе в растениеводстве, на фоне низкого урожая зерновых и масличных культур, а также овощей и фруктов.

В ведомстве добавили, что в сентябре продолжалась 2020 года длительная адаптация к новым реалиям сегодняшнего дня и условий функционирования с учетом изменчивости ситуации с уровнем заболеваемости в мире.

"Так, отдельные виды промышленной деятельности (в частности, производство потребительских товаров длительного пользования), строительство (активное продолжение программы "Большая стройка"), сфера торговли, так и активное развитие розничного сегмента рынка продемонстрировали улучшение своей динамики", - добавили в министерстве.

В Минэкономики также отметили, что снижение спроса на природный газ в странах ЕС и на грузовые перевозки, а также действие ограничений и усиление карантина в мире продолжают давить на транспортную отрасль.

Напоминаем:

Европейский банк реконструкции и развития ухудшил прогноз падения ВВП Украины в 2020 году до 5,5%, в следующем году прогнозируют его рост на 3%.

Падение валового внутреннего продукта Украины в апреле-июне 2020 года составило 11,4% к аналогичному периоду 2019 года.

В Национальном банке считают, что основными факторами падения ВВП Украины во II квартале стало сокращение внутреннего спроса из-за пандемии, сокращение инвестиций и внешней торговли.

Правительство ожидает падение ВВП по итогам года на 4,8%. В 2021 году, согласно прогнозу, ВВП вырастет на 4,6%.

Экономическая правда