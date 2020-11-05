КС объявил перерыв в рассмотрении дела по толкованию норм о земле

Конституционный суд объявил о перерыве в рассмотрении дела относительно официального толкования положений Конституции относительно земли.

Об этом сообщается на сайте КС.

Отмечается, что перерыв в рассмотрении дела объявлен в связи с отсутствием кворума.

"Вместе с тем обращаем внимание, что сегодня рассматривалась лишь дело о толковании отдельных положений Конституции Украины, а не вопрос земельной реформы.

Рассмотрение дела о конституционности Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения" Конституционным Судом отложено", - заявили в суде.

Напомним:

Судьи Конституционного суда, которые голосовали против резонансного решения по антикоррупционному законодательству, временно не будут участвовать в работе суда из-за публикации в СМИ проектов его решений.

Публикацией проекта решения относительно официального толкования норм Конституции Украины о праве собственности украинского народа судья Конституционного суда Сергей Сас может иметь целью "создание "переговорного ресурса" для торгов".

Большая палата Конституционного суда 2 ноября не вынесла решение по представлению о толковании норм Конституции о земле как основном национальном богатстве.

Судья Конституционного суда Сергей Сас обратился к украинцам и показал проект решения относительно толкования земельных статей Конституции, которое, по его словам, "не позволит лишить украинцев "национального богатства".

Во Всеукраинской Аграрной Раде заявили, что проект решения Конституционного Суда Украины относительно разъяснения положений статей 13 и 14 Конституции Украины ведет к уничтожению украинского аграрного сектора и экономики страны.