50 нардепов просят Конституционный Суд отменить назначение членов Нацкомиссии по тарифам

В Конституционный Суд поступило представление 50 народных депутатов о конституционности назначения действующего состава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Об этом сообщает пресс-служба Конституционного суда.

Уполномоченным представителем подписантов обращения указан народный депутат Алексей Кучеренко ("Батькивщина"). Обращение подписали депутаты от "Батькивщины", "Нашего края", "Слуги народа", "Европейской солидарности" и других фракций и групп.

Депутаты просят признать неконституционными и отменить указы президента 2018-2019 годов о назначении членов НКРЭКУ, а также нормы "Заключительных и переходных положений" закона о НКРЭКУ в редакции от декабря 2019 года в части полномочий президента назначать временных членов Комиссии и утверждать график ротации членов НКРЭКУ.

Напоминаем:

Члены Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, в полном составе обратились с заявлением в ГБР о давлении нардепов Алексея Кучеренко, Валентина Наливайченко и Михаила Волынца (все - "Батькивщина").

Члены НКРЭКУ в полном составе обратились с заявлением в ГБР о незаконном влиянии народных депутатов на деятельность регулятора "с целью помешать выполнению ими служебных обязанностей и добиться принятия незаконных решений".

В июле президент Владимир Зеленский утвердил схему ротации членов Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, до 2025 года.

Экономическая правда