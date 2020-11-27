Новости 27 ноября: правительство отсрочит повышение минимальной зарплаты, Ощадбанк завоевал право на бренд "Сбербанк"

О госбюджете. Правительство решило частично сократить расходы госбюджета-2021 благодаря отсрочке повышения минимальной заработной платы до декабря 2021 года.

О помощи во время карантина. Социальные инициативы, анонсированные президентом Владимиром Зеленским, планируется финансировать из фонда борьбы с COVID-19.

О зарплатах. В октябре 2020 года реальная заработная плата в Украине по сравнению с октябрем прошлого года выросла на 10,6%, к сентябрю этого года зарплата выросла на 0,5%.

О повышении зарплат прокурорам. Кабмин предлагает в 2021 году дополнительно повысить размер прожиточного минимума, который применяется для определения должностного оклада прокурора окружной прокуратуры.

О торговой марке "Сбербанк". Верховный Суд не удовлетворил кассационную жалобу "Сбербанка России" и оставил без изменений постановление суда предыдущей инстанции, согласно которому Ощадбанк является единственным законным владельцем торговой марки "СБЕРБАНК" на территории Украины.

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Три орешка от Зеленского: как президент предлагает спасать украинский бизнес

Глава государства предложил Верховной Раде свой "антикризисный пакет" для бизнеса и безработных украинцев. Какие изменения предлагаются, и кто может рассчитывать на помощь? (укр)