Новости 27 ноября: правительство отсрочит повышение минимальной зарплаты, Ощадбанк завоевал право на бренд "Сбербанк"
О госбюджете. Правительство решило частично сократить расходы госбюджета-2021 благодаря отсрочке повышения минимальной заработной платы до декабря 2021 года.
О помощи во время карантина. Социальные инициативы, анонсированные президентом Владимиром Зеленским, планируется финансировать из фонда борьбы с COVID-19.
О зарплатах. В октябре 2020 года реальная заработная плата в Украине по сравнению с октябрем прошлого года выросла на 10,6%, к сентябрю этого года зарплата выросла на 0,5%.
О повышении зарплат прокурорам. Кабмин предлагает в 2021 году дополнительно повысить размер прожиточного минимума, который применяется для определения должностного оклада прокурора окружной прокуратуры.
О торговой марке "Сбербанк". Верховный Суд не удовлетворил кассационную жалобу "Сбербанка России" и оставил без изменений постановление суда предыдущей инстанции, согласно которому Ощадбанк является единственным законным владельцем торговой марки "СБЕРБАНК" на территории Украины.
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