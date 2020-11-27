Дело торговой марки "СБЕРБАНК": Верховный суд подтвердил победу Ощадбанка
Верховный Суд не удовлетворил кассационную жалобу "Сбербанка России" и оставил без изменений постановление суда предыдущей инстанции, согласно которому Ощадбанк является единственным законным владельцем торговой марки "СБЕРБАНК" на территории Украины.
Об этом сообщает пресс-служба суда в Facebook.
"Верховный Суд не нашел оснований для удовлетворения кассационной жалобы "Сбербанка России" и оставил без изменений постановление Северного апелляционного хозяйственного суда от 10.08.2020, которым было отказано в иске. Постановление является окончательным и обжалованию не подлежит", - говорится в сообщении.
Отмечается, что рассмотрение дела длилось более четырех лет, в течение которых было проведено три экспертизы.
Напомним:
Ощадбанк выиграл суд у Сбербанка РФ, который заявлял, что регистрация Ощадбанком торговой марки "СБЕРБАНК" на территории Украины нарушила права Сбербанка России.
Экономическая правда
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