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Дело торговой марки "СБЕРБАНК": Верховный суд подтвердил победу Ощадбанка

Пятница, 27 ноября 2020, 14:25
 

Верховный Суд не удовлетворил кассационную жалобу "Сбербанка России" и оставил без изменений постановление суда предыдущей инстанции, согласно которому Ощадбанк является единственным законным владельцем торговой марки "СБЕРБАНК" на территории Украины.

Об этом сообщает пресс-служба суда в Facebook.

"Верховный Суд не нашел оснований для удовлетворения кассационной жалобы "Сбербанка России" и оставил без изменений постановление Северного апелляционного хозяйственного суда от 10.08.2020, которым было отказано в иске. Постановление является окончательным и обжалованию не подлежит", - говорится в сообщении.

Отмечается, что рассмотрение дела длилось более четырех лет, в течение которых было проведено три экспертизы.

Напомним:

Ощадбанк выиграл суд у Сбербанка РФ, который заявлял, что регистрация Ощадбанком торговой марки "СБЕРБАНК" на территории Украины нарушила права Сбербанка России.

Экономическая правда

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Верховный суд Ощадбанк Сбербанк РФ

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