Средства на поддержку бизнеса хотят брать с "ковидного" фонда

Социальные инициативы, анонсированные президентом Владимиром Зеленским, планируется финансировать из фонда борьбы с COVID-19.

Об этом говорится в материале ЭП.

Финансирование из фонда борьбы с Коронавирусная болезнью указано в третьем законопроекти, который внес в парламент президент.

Этим документом расширяется перечень программ, на которые можно использовать деньги с Коронавирусная фонда, новыми карантинными инициативами главы государства.

Напомним, что Коронавирусная фонд в Украине создали в апреле 2020 во время секвестра бюджета. Его общий размер составлял 65,9 миллиарда грн.

В отличие от других государственных расходов, средства из фонда правительство могло распределять по своему усмотрению. Это сделали для того, чтобы не собирать Верховную Раду каждый раз, когда надо тратить деньги на неотложные нужды.

По последним данным Министерства финансов, по состоянию на 25 ноября из фонда уже потратили 62,1% средств - в общем 40,9 миллиарда грн. То есть фактически на финансирование инициатив президента осталось еще 25 млрд грн.

Но если МОЗ использует все выделенные из фонда средства после подписания тендерных договоров, то на инициативы президента и остальные недофинансированных расходов останется около 14 млрд грн. Львиную долю из них составляют расходы на строительство и ремонт дорог - около 10 млрд грн, которые еще не использовал "Укравтодор".

Именно этих 10 млрд грн хватило бы, чтобы профинансировать выплаты единовременного пособия в 8 тыс. Грн. Однако означает ли это, что президент частично отказался от "Большого строительства" ради спасения бизнеса и граждан от кризиса?

Ранее ЭП писала, что капитальные расходы, среди которых расходы на строительство и ремонт дорог, скорее всего не будут полностью профинансированы до конца этого года из-за бюджетного кризиса. Однако нехватка денег на "Большая стройка" означает, что под угрозой могут оказаться и новые инициативы президента, которыми эти расходы могут заменить.

Больше о том, что предлагает президент, читайте в материале ЕП: Три орешка от Зеленского: как президент предлагает спасать украинский бизнес

Экономическая правда