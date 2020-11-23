АМКУ в очередной раз отклонил обращение китайских инвесторов о покупке "Мотор Сич"

Антимонопольный комитет в третий раз вернув без рассмотрения заявку китайской Skyrizon и DCH Александр Ярославский о покупке контрольного пакета акций ПАО "Мотор Сич".

Об этом сообщает Интерфакс.

Согласно сообщению на сайте группы DCH, китайские инвесторы и группа имеют намерение снова обратиться к АМКУ за разрешением на концентрацию акций предприятий.

По мнению DCH заявка была возвращена "под очередным формальным предлогом".

Также инвесторы обратились в Киевский хозсуд с требованиями обязать Антимонопольный комитет рассмотреть их заявку.

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Напомним:

Дочерняя компания Beijing Xinwei Technology Group Skyrizon и DCH Group украинского бизнесмена Александра Ярославского подали обновленную совместную заявку в Антимонопольный комитет на покупку "Мотор Сич".

Правительство выступает за то, чтобы стратегические украинские предприятия оставались в Украине, понимает важность привлечения инвесторов к "Мотор Сич", но ему "совершенно не нужны никакие посредники в поиска инвесторов".

4 августа инвесторы совместно подали уже второе заявление в Антимонопольный комитет Украины о покупке акций "Мотор Сич". АМКУ не принял ее к рассмотрению.

28 августа советник президента США Джон Болтон заявив в Киеве о рисках продажи части украинской "Мотор Сичи" китайцам. Он сказав, что Китай ведет несправедливую игру в США и ворует военные технологии.

4 сентября 2020 китайские инвесторы ПАО "Мотор Сич" направили в Минюст Украины сообщение об инвестиционных спорах (Notice of Investment Dispute). Речь идет о взыскании 3,5 миллиарда долларов убытков с государства Украина.

Акции "Мотор Сич" находятся под арестом с апреля 2018 года.