В Комиссию по регулированию азартных игр уже назначили 3 членов, нужно еще двух – министр

В комиссию, которая будет регулировать деятельность, связанную с казино, лотереями и букмекерскими конторами, на конкурсе выбрали трех человек - главу и двух членов комиссии, для полноценной работы госоргана нужно пятеро.

Об этом в программе "Официальный разговор" на телеканале "Дом" сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

По его словам,главу и двух членов комиссии отобрали из 42 претендентов.

"С человеком, который возглавил эту комиссию (Иван Рудый - ред.), я познакомился онлайн. Я еще вживую его не видел. Но это человек с боевой биографией, участник АТО, участник "Игор непокоренных", человек, прежде всего, с хорошей репутацией, с прекрасным знанием английского языка, со знанием законодательства. Также большую роль играет вопрос добродетели", - рассказал министр.

Он добавил, что в первом туре конкурса было 340 заявок. Из-за пандемии коронавируса процедуру изменили - собеседования проводит министр Кабинета министров дистанционно. Но когда Верховная Рада утвердит новые нормы - конкурсы возобновятся.

Сейчас проходит второй тур на вакантные места. Немчинов отметил, что за один тур не выбрали необходимое количество сотрудников комиссии, так как большая ответственность и высокие коррупционные риски.

"Комиссия по регулированию азартных игр - это орган, которому поручили лицензирование, контроль и лишения лицензий за нарушение условий ведения игорного бизнеса. Будут созданы территориальные подразделения, которые будут следить за исполнением закона", - сказал также министр.

Читайте детальнее: Закон об азартных играх вступил в силу: что дальше

Напомним:

Руководитель Комиссии по игорному бизнесу Иван Рудый рассчитывает, что этот рынок заработает 15 декабря, но, по его словам, все зависит от того, когда Кабмин согласовывает лицензионные условия.

Кабмин на заседании 28 октября назначил Ивана Рудого главой Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей, а Евгения Гетьмана - членом Комиссии.

На должность главы Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей избрали Ивана Рудого, а членами Комиссии избрали Елену Водолажко и Евгения Гетьмана, на другие должности членов Комиссии объявили дополнительный отбор.

Антикоррупционный комитет парламента признал, что законопроект №2713, который предлагает освободить от налогов выигрыши от азартных игр и лотерей, и альтернативные к нему, содержат коррупционные риски.

Президент Владимир Зеленский подписал закон 2285-Д о государственном регулировании игорного бизнеса, несмотря на две взаимоисключающие нормы об определении органа-регулятора рынка.

Закон устанавливает перечень видов деятельности в сфере азартных игр, которые разрешены в Украине. В частности, в него включены азартные игры в игорных заведениях казино и онлайн, букмекерская деятельность в букмекерских пунктах и через интернет, выпуск и проведение лотерей, игры в покер через интернет.

В НАПК заявили, что внедрение закона об игорном бизнесе в действующей редакции приведет к появлению коррупционных схем при получении разрешительных документов и сделает невозможной честную конкуренцию и прозрачные правила деятельности в сфере азартных игр.

Кабмин на заседании 23 сентября принял постановление "О Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей".

Экономическая правда